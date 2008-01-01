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Новости Общество | 1 марта 2017 | 16:54

В Даугавпилсе пройдет выставка красоты

Пресс-фото

Всем известно, что любовь цветет и расцветает как весеннее пробуждение, которое излучает свежесть, легкость и воздушные ласки, создавая неповторимый букет чувств вечной молодости. Только одно сердцебиение весны и повседневная жизнь излучает палитру цветов.

Красота и элегантность создает гармонию!

Как вы уже догадались, речь о предстоящей юбилейной пятой выставке DAUGAVPILS BEAUTY 2017 - жизнеутверждающий праздник красоты, вдохновения и элегантности, которая состоится в Даугавпилсском олимпийском центре с 10 по 12 марта, после чего каждый из посетителей, ностальгируя, может сказать: «Три счастливых дня было у меня…»

По мнению организаторов, опыт предыдущих выставок показывает, что такие мероприятия вызывают большой интерес!

Желающие смогут узнать о последних косметических разработках, важнейших направлениях в косметологии на сегодня, услышать рекомендации мастеров, увидеть. DAUGAVPILS BEAUTY представит возможность получить информацию о косметических новшествах, пообщаться с профессионалами, которые раскроют массу секретов, что впоследствии пойдет на пользу нашей внешности – ведь все мы хотим быть красивыми и здоровыми.

До встречи !

rezekneszinas.lv

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