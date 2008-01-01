Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
1 марта
Всемирный день кошек
Именины:
Илгварс, Иварс / Даниил, Павел
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Вам придется привыкать к тому, что к вам относятся как к обычному, ничем не выдающемуся человеку. Последнее время вас слегка избаловали излишним вниманием.
Источник: ignio.com
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Новости Культура | 1 марта 2017 | 16:12
В библиотеке Пиекрастес исполняются мечты
С 25 февраля в одном из филиалов Латгальской центральной библиотеки открылась выставка члена ассоциации Латгальских свободных художников. Библиотека Пиекрастес ждет горожан и гостей города на выставку картин Ефросиньи Лелес «Мечты сбываются».
Ефросинья Леле родилась в Белоруссии, но долгое время живет и работает в Даугавпилсе. Живописью она заинтересовалась с детства, но только на заслуженном отдыхе смогла посвятить себя любимому делу. Художница может разглядеть и отобразить красоту природы и широту мира, используя гармонию цвета и формы. Её картины наполнены жизнерадостью и оптимизмом, излучают свет и тепло, дарят ощущение радости и счастья.
Насладиться картинами художницы Е. Леле можно в библиотеке Пиекрастес до 6 апреля!
D-fakti.lv
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