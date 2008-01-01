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Новости Культура | 1 марта 2017 | 16:12

В библиотеке Пиекрастес исполняются мечты

lcb.lv

С 25 февраля в одном из филиалов Латгальской центральной библиотеки открылась выставка члена ассоциации Латгальских свободных художников. Библиотека Пиекрастес ждет горожан и гостей города на выставку картин Ефросиньи Лелес «Мечты сбываются».

Ефросинья Леле родилась в Белоруссии, но долгое время живет и работает в Даугавпилсе. Живописью она заинтересовалась с детства, но только на заслуженном отдыхе смогла посвятить себя любимому делу. Художница может разглядеть и отобразить красоту природы и широту мира, используя гармонию цвета и формы. Её картины наполнены жизнерадостью и оптимизмом, излучают свет и тепло, дарят ощущение радости и счастья.

Насладиться картинами художницы Е. Леле можно в библиотеке Пиекрастес до 6 апреля!

D-fakti.lv

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