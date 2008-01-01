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Новости Латвия | 1 марта 2017 | 15:48
В Латгальскую СЭЗ пока вступают только местные компании
С января начала действовать Латгальская специальная экономическая зона (СЭЗ), позволяющая бизнесу получить налоговые льготы. Итогом информационной кампании по привлечению предпринимателей и потенциальных инвесторов стали полтора десятка фирм, готовых поработать в новом режиме, сообщает Латвийское радио 4.
Пока интерес проявили местные компании, работающие в Латгалии не первый год. После встреч с предпринимателями начался этап подготовки, индивидуальные встречи, обсуждение бизнес-планов. Среди 15 компаний, изъявивших желание вступить в Латгальскую СЭЗ, преобладают экспортеры, занятые в металлообработке, деревообработке, пищевой и текстильной промышленности.
«С момента подачи документов до момента заключения договора, после которого предприятие сможет попросить налоговые скидки (то есть – сначала инвестирует, потом может получить налоговые скидки), уйдет 1-1,5 месяца. После заключения договора они имеют право производить инвестиции. После того как инвестиции будут произведены, с того момента можно будет подавать годовой отчет в следующем году с применением налоговых скидок», - рассказал заместитель управляющего Латгальской СЭЗ Владислав Станкевич.
Заинтересованность проявили также несколько компаний, работающие за пределами Латгалии, отметил он: «Были встречи с инвесторами. Трое приезжали, проявили интерес. Одно из предприятий имеет планы открыть производство в Латгалии – производство электроники. Это российское предприятие».
Главный козырь Латгальской СЭЗ – конечно, налоговые льготы: получение скидки до 80% по налогу на прибыль и до 50% – по налогу на недвижимость при условии вложения средств в увеличение мощностей производства и создания новых рабочих мест. Еще одно условие – компания должна работать с прибылью.
Одна из первых компаний, которая решила войти в Латгальскую СЭЗ – ливанское предприятие по металлообработке LīvMet. Представитель предприятия Зане Гайдука отметила, что налоговые льготы позволят освободить средства для развития производства. Сегодня на LīvMet работает более 30 человек. В будущем компания планирует увеличить число рабочих мест.
Даугавпилсская компания Rols на рынке более 20 лет, последние 3 года занимается разработкой и производством уличного спортивного оборудования. Ее руководитель Алексей Хомутинин не отрицает, что создание СЭЗ выгодно для действующих предприятий Латгалии, но вряд ли это будет сильно способствовать привлечению инвестиций извне:
«СЭЗ дает возможность получить льготы на подоходный налог с предприятия в результате инвестиций. Эстония это делает без СЭЗ. В Эстонии эти льготы для бизнеса уже существуют, поэтому в данном случае мы говорим: да, мы – здесь и здорово, что мы получаем эти льготы. Но с точки зрения новых приходящих компаний одного этого недостаточно».
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