В марте театр приглашает еще на одну премьеру

Новости Культура | 1 марта 2017 | 15:09

Džeina Saulīte Džeina Saulīte

25 марта в Даугавпилсском театре на экспериментальной сцене состоится премьера спектакля «Дорогая Елена Сергеевна». Эта постановка создавалась как одна из дипломных работ выпускников программы «Театральное искусство» Даугавпилсской средней школы дизайна и искусств Saules skola. Теперь работу выпускников можно будет увидеть в репертуаре Даугавпилсского театра.

Пьеса Людмилы Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна» была написана в 1980 году и сразу же запрещена в Советском Союзе из-за своего шокирующего содержания. После экранизации 1988 года пьеса завоевала огромную популярность, и до сих пор «Дорогую Елену Сергеевну» ставят на сценах театров разных стран. Зрителей возвращают в школьные годы, они видят безжалостно описанное столкновение между подростками, которые говорят друг с другом на языке жестокости.

В спектакле показан только один вечер – день рождения Елены Сергеевны. Одинокую преподавательницу неожиданно приходят поздравить четверо ее воспитанников, и этот поступок молодых людей до глубины души растрогал Елену Сергеевну, она старается побыстрее накрыть праздничный стол. Но цели у подростков совсем не возвышенные, и в их достижении молодые люди готовы пойти на всё.

Еще весной 2016 года эту постановку как дипломную работу студентов поставил режиссер из Израиля Илья Боровицкий. После защиты диплома работу над спектаклем продолжила актриса Даугавпилсского театра Вера Храмникова. В ролях заняты выпускники программы «Театральное искусство» Даугавпилсской средней школы дизайна и искусств Saules skola Ольга Максимова, Николай Гедзюн, Марк Шелутко и актеры Даугавпилсского театра Вера Храмникова и Александр Комаров. Оформление спектакля – Эгилс Вилюмовс.

Премьера – 25 марта в 18:00.

Билеты – в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520) и в интернете на www.bilesuparadize.lv.

daugavpilsteatris.lv