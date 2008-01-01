Прошел чемпионат края по подледной рыбалке

Новости Спорт | 1 марта 2017 | 14:38

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25 февраля на озере Вишкю собрались любители рыбалки с Екабпилса, Прейли, Мадоны, Даугавпилса, Варкавы и с Даугавпилсских краев – Салиена, Науйене, Калупе, Амбели, Бикерниеки и Вишки. Всего в соревнованиях приняли участие 42 человека, в каждой команде по три человека. Соревнования длились 4 часа.

Победители в командных соревнованиях:

Команда “Ankors” из Варкавы (5,58 кг.)

Команда “Komanda” объединенная команда Даугавпилс/Мадона – Илзе Барукле, Александр Цимотиш, Артем Родионов (2,32 кг.)

Команда “Daugavieši” из Науенской волости – Юрис Конуш, Ромуальд Грустанс, Артур Конуш (1,34 кг.)

В индивидуальном зачете среди мужчин победили члены команды “Ankors” из Варкавского края – Сандрис Грибушка (2,56 кг.), Арнольд Юркьянс (1,78 кг.) и Андрис Кукорс (1,24 кг.).

Среди женщин победителем стала Илзе Барукле из Мадонны с весом 2,1 кг.

Среди молодежи первое место у Анастасии Студенниковой из Бикерниекской волости (0,60 кг.).

Участники соревнований были награждены кубками, медалями и ценными призами. После взвешивания улова, оказалось, что в женской конкуренции у Илзе Барукле так же и самая большая рыба (лещ весом 440 грамм), за что она получила специальный приз.

Огромное спасибо главному судье, Валдису Зукулим и Янису Проману за поддержку и традиционный суп из рыбы, которым были угощены все участники и болельщики.

D-fakti.lv