Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

Точка зрения

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

1 марта

Всемирный день кошек

Именины:
Илгварс, Иварс / Даниил, Павел

Гороскоп на день

Стрелец
23 ноября
- 21 декабря

Вы добьетесь успеха, хотя результат и покажется вам меньшим, нежели вы ожидали. Не переоценивайте способность окружающих легко попадать под впечатление.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
4 .. 6 C
Утро
3 .. 5 C
День
7 .. 9 C
Вечер
4 .. 6 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы просыпаетесь по утрам?

Архив

Популярные статьи

1.

Кто поможет бездомному Антону?

Ему (назовем его Антоном) в жизни не повезло, потому что в самом юном возрасте остался сиротой; пото ... {3}

2. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {41}

3. Автобусы и трамваи {144}

4. Арт- центр им. Ротко предлагает выставку Сигни Ванадзини «Какое время года?»

5. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}

6. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

7. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

8. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}

9. Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей {2}

10. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {144}

 

Новости Общество | 1 марта 2017 | 12:23

В В ДУ прошла научная конференция «Актуальность спортивного образования»

Пресс-фото

24 февраля в ДУ прошла 2. научная конференция «Актуальность спортивного образования». В рамках научной конференции, прошёл конкурс научных работ в сфере спорта. Конференцию организовала ДУ Спортивная кафедра и ДУ Студенческий совет, поддержал департамент Спорта и молодёжи Даугавпилсской думы.

Конференцию открыла директор профессиональной учебной программы «Учитель» Сандра Зариня и руководитель Спортивной кафедры ДУ Сергей Чапулис.

В составе комиссии жюри были доценты Спортивной кафедры ДУ, руководитель спортивной части департамента Спорта и молодёжи города Даугавпилса Имант Лагодский, спортивный методист Даугавпилсского управления образования - Анатолий Казакевич.

Комиссия жюри оценила сообщения участников по следующим критериям: актуальность темы, формулировка научного аппарата, методика исследования, результаты и выводы, умение презентовать.

В заключение конференции наградили лучших докладчиков:

1 место студент 4 курса Янис Яранс
2 место студентки 4 курса Алёна Романова и Ивета Сталмане
3 место студентка 4 курса Сармите Игнатане и студент 4 курса Генрих Чернишов

Особые награды предоставили ректор ДУ и представители департамент Спорта и молодёжи города Даугавпилса, которые были переданы Янису Ярану и Максиму Гурянчику.

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 