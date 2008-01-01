В В ДУ прошла научная конференция «Актуальность спортивного образования»

Новости Общество | 1 марта 2017 | 12:23

Пресс-фото Пресс-фото

24 февраля в ДУ прошла 2. научная конференция «Актуальность спортивного образования». В рамках научной конференции, прошёл конкурс научных работ в сфере спорта. Конференцию организовала ДУ Спортивная кафедра и ДУ Студенческий совет, поддержал департамент Спорта и молодёжи Даугавпилсской думы.

Конференцию открыла директор профессиональной учебной программы «Учитель» Сандра Зариня и руководитель Спортивной кафедры ДУ Сергей Чапулис.

В составе комиссии жюри были доценты Спортивной кафедры ДУ, руководитель спортивной части департамента Спорта и молодёжи города Даугавпилса Имант Лагодский, спортивный методист Даугавпилсского управления образования - Анатолий Казакевич.

Комиссия жюри оценила сообщения участников по следующим критериям: актуальность темы, формулировка научного аппарата, методика исследования, результаты и выводы, умение презентовать.

В заключение конференции наградили лучших докладчиков:

1 место студент 4 курса Янис Яранс

2 место студентки 4 курса Алёна Романова и Ивета Сталмане

3 место студентка 4 курса Сармите Игнатане и студент 4 курса Генрих Чернишов

Особые награды предоставили ректор ДУ и представители департамент Спорта и молодёжи города Даугавпилса, которые были переданы Янису Ярану и Максиму Гурянчику.

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