В Дагавпилсском музее открывается выставка «Магия света»

Новости Культура | 1 марта 2017 | 11:07

Пресс-фото Пресс-фото

6 марта в 15.00 в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее открывается уникальная выставка художественной голографии из Санкт-Петербурга «Магия света».

Экспонаты Санкт-Петербургского Государственного Эрмитажа, экспонаты Кунсткамеры Петра Первого, статуэтки 19 века Императорского фарфорового завода, скифское золото, работы из частных коллекций, античные статуи —всё это станет доступно посетителям выставки художественной голографии. Нет, это не чудеса телепортации, это научное достижение под красивым названием голография.

Котята, поворачивающие головы, когда ты проходишь мимо картины. Нос собаки, который тянется к тебе, чтобы понюхать. Лица незнакомцев, которые настолько реалистичны, что заметны самые тончайшие морщинки и реснички… Украшения из Эрмитажа кто-то телепортировал из Питера … Монстры из Кунсткамеры… Античные статуи… И все это здесь, в Даугавпилсском художественном и краеведческом музее.

«Чудеса», – говорят посетители. «Физика!», – отвечают организаторы выставки Анатолий Максимов и Ирина Тимофеева.

Автором многих представленных работ и владельцем экспозиции является физик и учёный Вадим Брыскин, который обучался у профессора Юрия Денисюка, создавшего первую в мире трехмерную отражательную голограмму. Вадим Брыскин - один из пионеров изобразительной голографии.

Выставка представляет 40 голографических картин, которые созданы при помощи сложнейшей техники и знании законов физики. Помимо этого в создании голограммы участвуют фоточувствительная пластина, луч лазера, химическая обработка. Чтобы голограмма несла информацию о предмете, нужен определенный свет. В результате голограммы позволяют увидеть объёмные оптические копии объектов, записанные на тонких стеклянных пластинках.

Выставка условно разделена на семь частей:

-голографические портреты

-голограммы животных

-голограммы экспонатов Эрмитажа - Скифское золото

-голограммы Кунсткамеры Петра Первого

-художественные голограммы

-рекламная голограмма

-голограммы статуэток императорского фарфорового завода Санкт-Петербурга

Организаторы выставки приглашают прикоснуться к будущему, познакомиться с первыми шагами голографии и попытаться представить, что ожидает нас в последующие десятилетия.

Цель выставки – удивить, познакомить посетителей с голографией, принципами голографического метода, возможностями применения голографии.

Стоимость билетов:

Взрослые – 3.00 евро

Школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды 2-й и 3-й группы – 1,50 евро

Дети до 6 лет – бесплатно (вход только в сопровождении взрослого)

Инвалиды 1-й группы – бесплатно (сопровождающей персоне – 1,50 евро)

Семейные билеты:

2 взрослых + 1 ребенок – 6,50 евро

2 взрослых + 2 ребенка – 7,50 евро

Группы от 10 человек:

Взрослые – 25.00 евро + 1,50 евро с каждого следующего взрослого;

Школьники и воспитанники детских садов – 1,00 евро с человека + 1 сопровождающий на группу бесплатно;

Студенты, пенсионеры, инвалиды 2-й и 3-й группы – 1,00 евро с человека.

Выставка будет работать до 19 мая 2017 года.

Вход на открытие – по пригласительным. Обращаем Ваше внимание, что в день открытия выставки музей, согласно графику, работает до 16.00!

Добро пожаловать!

Даугавпилсский краеведческий и художественный музей