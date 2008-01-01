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Новости Экономика | 1 марта 2017 | 10:51

С 1 марта начинает дорожать алкоголь

kpravda.com

С сегодняшнего дня вступают в силу новые ставки акцизного налога на алкогольные напитки. Закон предусматривает поэтапное повышение акциза на алкоголь с 2015 года до 1 марта 2018 года.

Больше всего повышение ставок акцизного налога затронет крепкие алкогольные напитки - если до сих пор акциз за литр 40%-ной водки составлял 5,60 евро, то впредь составит 5,80 евро. В результате литровая бутылка водки может подорожать на 24 цента с учетом налога на добавленную стоимость и повышения акциза.

Акциз на пиво повышен до 4,5 евро, на вино - до 78 евро за 100 литров, на сброженные напитки - до 78 евро за 100 литров, акциз на спирт и крепкие алкогольные напитки - до 1450 евро за 100 литров. Для малых пивоварен акцизный налог на первые 10 000 гектолитров пива, произведенного в календарном году, составит 50% от установленной ставки.

Mixnews.lv

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