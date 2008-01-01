В Даугавпилсском театре вместо спектакля состоится премьера

Новости Культура | 1 марта 2017 | 10:16

Пресс-фото Пресс-фото

Из-за непредвиденных обстоятельств в репертуаре Даугавпилсского театра произошли изменения: отменен спектакль «У нас всё хорошо», вместо него 25 марта в 18:00 состоится премьера постановки «Дорогая Елена Сергеевна».

Зрители, которые приобрели билеты на отмененный спектакль, могут с ними посетить премьеру.

Кроме этого, Даугавпилсский театр вместо спектакля «У нас всё хорошо» предлагает посмотреть любой другой спектакль из мартовского репертуара: приобретенные билеты нужно лишь обменять.

Также зрители имеют право сдать билеты на спектакль «У нас всё хорошо» в кассу Даугавпилсского театра или в любую кассу Biļešu paradīze до 25 марта и вернуть деньги.Тем, кто купил билеты в интернете, деньги будут автоматически возвращены на их счета.

Даугавпилсский театр приносит извинения за доставленные неудобства.

Даугавпилсский театр