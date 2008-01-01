Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

Точка зрения

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

1 марта

Всемирный день кошек

Именины:
Илгварс, Иварс / Даниил, Павел

Гороскоп на день

Рак
22 июня
- 22 июля

Будьте подозрительны сегодня. Вас не слишком трудно обмануть, а нынче такой день, когда это вполне может произойти.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
4 .. 6 C
Утро
3 .. 5 C
День
7 .. 9 C
Вечер
4 .. 6 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы просыпаетесь по утрам?

Архив

Популярные статьи

1.

Кто поможет бездомному Антону?

Ему (назовем его Антоном) в жизни не повезло, потому что в самом юном возрасте остался сиротой; пото ... {3}

2. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {41}

3. Автобусы и трамваи {144}

4. Арт- центр им. Ротко предлагает выставку Сигни Ванадзини «Какое время года?»

5. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}

6. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

7. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

8. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}

9. Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей {2}

10. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {144}

 

Новости Культура | 1 марта 2017 | 10:16

В Даугавпилсском театре вместо спектакля состоится премьера

Пресс-фото

Из-за непредвиденных обстоятельств в репертуаре Даугавпилсского театра произошли изменения: отменен спектакль «У нас всё хорошо», вместо него 25 марта в 18:00 состоится премьера постановки «Дорогая Елена Сергеевна».

Зрители, которые приобрели билеты на отмененный спектакль, могут с ними посетить премьеру.

Кроме этого, Даугавпилсский театр вместо спектакля «У нас всё хорошо» предлагает посмотреть любой другой спектакль из мартовского репертуара: приобретенные билеты нужно лишь обменять.

Также зрители имеют право сдать билеты на спектакль «У нас всё хорошо» в кассу Даугавпилсского театра или в любую кассу Biļešu paradīze до 25 марта и вернуть деньги.Тем, кто купил билеты в интернете, деньги будут автоматически возвращены на их счета.

Даугавпилсский театр приносит извинения за доставленные неудобства. 

Даугавпилсский театр

Добавить комментарий

 