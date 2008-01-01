В ЛЦБ пройдёт выставка авто портретов молодых художников

Новости Культура | 1 марта 2017 | 09:18

Пресс-фото ЛЦБ Пресс-фото ЛЦБ

8 марта в 13.30 в секторе художественной литературы Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 2-й этаж) состоится открытие выставки автопортретов выпускников и студентов Института научного исследования искусства Факультета музыки и искусства Даугавпилсского Университета.

В экспозиции выставки представлены автопортреты выпускников и студентов третьего и четвертого курса профессиональных бакалаврских программ «Компьютерный дизайн», «Искусство»и «Дизайн». Работы выполнены маслом, акрилом и в смешанной технике.

Под влиянием стилистики сюрреализма, поп-арта и фовизма молодые художники свободно и творчески интерпретирует свою личность, языком живописи создавая яркий художественный образ. Перед зрителем предстает не только отражение личности художника в конкретном отрезке времени, но и результат поиска субъективных ответов на вечный вопрос– кто я такой?

Выставка доступна с 1 по 31 марта в секторах художественной и отраслевой литературы Латгальской Центральной библиотеки. Кураторы выставки – Зелтите Баршевская и Виктория Валуева (Институт научного исследования искусства Факультета музыки и искусства Даугавпилсского Университета).

Латгальская Центральная библиотека