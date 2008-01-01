Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
1 марта
Всемирный день кошек
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Илгварс, Иварс / Даниил, Павел
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Вам следует переждать бурю, а она сегодня наверняка случится, где-нибудь в темном уголке, и выползти на свет божий только когда осядет пыль. Таким образом вы сэкономите массу времени (не сидеть же в означенном уголке совсем без дела) и нервной энергии.
Источник: ignio.com
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Новости Культура | 1 марта 2017 | 09:18
В ЛЦБ пройдёт выставка авто портретов молодых художников
8 марта в 13.30 в секторе художественной литературы Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 2-й этаж) состоится открытие выставки автопортретов выпускников и студентов Института научного исследования искусства Факультета музыки и искусства Даугавпилсского Университета.
В экспозиции выставки представлены автопортреты выпускников и студентов третьего и четвертого курса профессиональных бакалаврских программ «Компьютерный дизайн», «Искусство»и «Дизайн». Работы выполнены маслом, акрилом и в смешанной технике.
Под влиянием стилистики сюрреализма, поп-арта и фовизма молодые художники свободно и творчески интерпретирует свою личность, языком живописи создавая яркий художественный образ. Перед зрителем предстает не только отражение личности художника в конкретном отрезке времени, но и результат поиска субъективных ответов на вечный вопрос– кто я такой?
Выставка доступна с 1 по 31 марта в секторах художественной и отраслевой литературы Латгальской Центральной библиотеки. Кураторы выставки – Зелтите Баршевская и Виктория Валуева (Институт научного исследования искусства Факультета музыки и искусства Даугавпилсского Университета).
Латгальская Центральная библиотека
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