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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

1 марта

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Сегодняшний день стоит провести максимально продуктивно, использовав до последней минуты. Вы сможете завершить все дела, за которые возьметесь, так что не ловите ворон - это непозволительная роскошь.

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Новости Латвия | 1 марта 2017 | 09:04

Среда, 1 марта: в первый день весны ожидается дожди

Пресс-фото

Днем осадки ожидаются на всей территории Латвии.

Ветер переменного направления будет слабым — до 6 м/с. Температура воздуха после полудня составит от +3 до +7 градусов.

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