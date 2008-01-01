В Краславе состоялась встреча с поэтессой Иреной Морейно

Новости Латвия | 28 февраля 2017 | 19:42

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В Центральной библиотеке Краславского края выступила наша землячка, поэтесса Ирена Морейно. В завершение романтической недели на поэтическом вечере прозвучали лирические поэтические строки, согревшие сердца слушателей.

Детство и школьные годы Ирены связаны с Краславой. Она родилась в семье художников Елены и Владислава Пипиней. После окончания Краславской государственной гимназии училась в Латвийском университете на библиотечно-библиографическом отделении. По окончании вуза начала трудовую деятельность в Латвийской национальной библиотеке, где работает до сих пор. Ирена Морейно – главный библиограф Центра отраслевой литературы. Стихи начала писать пять лет назад.

Поэзия Ирены очень лирична, нежна, как голубка, легка, как шелк, светла, как самый яркий маяк в темной ночи. В основе произведений – личные переживания поэтессы, выражение ее внутреннего мира. Стихи рассказывают о мечтах и тоске, знакомых каждому человеку, о чувствах, которые вдохновляют и возвышают над повседневностью, и о доброте, которая соприкасается с людскими сердцами.

Спасибо поэтессе за прекрасные стихи, которые дают возможность насладиться искусством слова и осознать то, что из личных, глубоко интимных проявлений нельзя оставить в своей душе и что из всего пережитого необходимо высказать окружающим.

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