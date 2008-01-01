Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

Точка зрения

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

28 февраля

Именины:
Юстс, Скайдра, Скайдрите / Арсений

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Сегодня у вас будет редкая возможность отблагодарить тех, кто добр с вами. Что-то, что вы долгое время откладывали, начнется само собой. Берегитесь, и то и другое приобретает характер тенденции.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
Ночь
2 .. 4 C
Утро
2 .. 4 C
День
7 .. 9 C
Вечер
5 .. 7 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы просыпаетесь по утрам?

Архив

Популярные статьи

1.

Кто поможет бездомному Антону?

Ему (назовем его Антоном) в жизни не повезло, потому что в самом юном возрасте остался сиротой; пото ... {3}

2. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {41}

3. Автобусы и трамваи {144}

4. Арт- центр им. Ротко предлагает выставку Сигни Ванадзини «Какое время года?»

5. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}

6. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

7. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}

8. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

9. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»

10. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {144}

 

Новости Латвия | 28 февраля 2017 | 19:42

В Краславе состоялась встреча с поэтессой Иреной Морейно

kraslavasvestis.lv

В Центральной библиотеке Краславского края выступила наша землячка, поэтесса Ирена Морейно. В завершение романтической недели на поэтическом вечере прозвучали лирические поэтические строки, согревшие сердца слушателей.

Детство и школьные годы Ирены связаны с Краславой. Она родилась в семье художников Елены и Владислава Пипиней. После окончания Краславской государственной гимназии училась в Латвийском университете на библиотечно-библиографическом отделении. По окончании вуза начала трудовую деятельность в Латвийской национальной библиотеке, где работает до сих пор. Ирена Морейно – главный библиограф Центра отраслевой литературы. Стихи начала писать пять лет назад.

Поэзия Ирены очень лирична, нежна, как голубка, легка, как шелк, светла, как самый яркий маяк в темной ночи. В основе произведений – личные переживания поэтессы, выражение ее внутреннего мира. Стихи рассказывают о мечтах и тоске, знакомых каждому человеку, о чувствах, которые вдохновляют и возвышают над повседневностью, и о доброте, которая соприкасается с людскими сердцами.

Спасибо поэтессе за прекрасные стихи, которые дают возможность насладиться искусством слова и осознать то, что из личных, глубоко интимных проявлений нельзя оставить в своей душе и что из всего пережитого необходимо высказать окружающим.

kraslavasvestis.lv

Добавить комментарий

 