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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
28 февраля
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Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 28 февраля 2017 | 19:42
В Краславе состоялась встреча с поэтессой Иреной Морейно
В Центральной библиотеке Краславского края выступила наша землячка, поэтесса Ирена Морейно. В завершение романтической недели на поэтическом вечере прозвучали лирические поэтические строки, согревшие сердца слушателей.
Детство и школьные годы Ирены связаны с Краславой. Она родилась в семье художников Елены и Владислава Пипиней. После окончания Краславской государственной гимназии училась в Латвийском университете на библиотечно-библиографическом отделении. По окончании вуза начала трудовую деятельность в Латвийской национальной библиотеке, где работает до сих пор. Ирена Морейно – главный библиограф Центра отраслевой литературы. Стихи начала писать пять лет назад.
Поэзия Ирены очень лирична, нежна, как голубка, легка, как шелк, светла, как самый яркий маяк в темной ночи. В основе произведений – личные переживания поэтессы, выражение ее внутреннего мира. Стихи рассказывают о мечтах и тоске, знакомых каждому человеку, о чувствах, которые вдохновляют и возвышают над повседневностью, и о доброте, которая соприкасается с людскими сердцами.
Спасибо поэтессе за прекрасные стихи, которые дают возможность насладиться искусством слова и осознать то, что из личных, глубоко интимных проявлений нельзя оставить в своей душе и что из всего пережитого необходимо высказать окружающим.
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