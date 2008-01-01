Ушел в вечность священник Мариан Далецкий

Новости Общество | 28 февраля 2017 | 18:30

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26 февраля ушел в вечность настоятель Пиедруйского прихода священник Мариан Далецкий. Прощание со священником состоится в четверг, 2 марта в 11.00 в Пиедруйском костеле. Священник будет захоронен рядом с Пиедруйским храмом.

26 февраля ушел в вечность настоятель Пиедруйского прихода священник Мариан Далецкий. Прощание со священником состоится в четверг, 2 марта в 11.00 в Пиедруйском костеле. Священник будет захоронен рядом с Пиедруйским храмом.

Мариан Далецкий родился 27 мая 1937 года в Комбульском приходе. С 1971 по 1976 год учился в Рижской духовной семинарии. В 1976 году 30 мая в Риге, в Кафедральном соборе Святого Екаба, епископ Юлиан Вайводс высвятил его в священники.

М.Далецкий служил викарием в Бикавском, Стружанском, Вараклянском, Бальбиновском и Краславском приходах, а затем – настоятелем Индрицкого, Варнавичского, Букмуйжского и Пиедруйского приходов.

В этом году в «Католическом календаре» в рубрике «Юбилеи» опубликовано интервью со священником М.Далецким – в мае ему исполнилось бы 80 лет. В интервью М.Далецкий говорит: «Умирать неприятно, но не так страшно. Смерть освобождает от страданий. Грустно тем, кто остается. Но о тех, кто будет в вечности, не нужно беспокоиться, и, когда человек умирает, не надо плакать».

Дай ему, Боже, вечный покой, и пусть его освещает вечный свет!

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