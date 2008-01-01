Присяжные адвокаты предлагают записаться на бесплатные консультации

Новости Латвия | 28 февраля 2017 | 18:23

advokatura.lv advokatura.lv

С 13 по 17 марта более 150 присяжных адвокатов в Дни адвокатуры дадут жителям бесплатные юридические консультации по всей Латвии. В этом году особое внимание будет уделено защите интересов детей. Латвийский совет присяжных адвокатов на домашней странице www.advokatura.lv опубликовал список адвокатов, которые дадут консультации в Дни адвокатуры, и призывают жителей записываться уже сейчас.

«За семь лет бесплатные консультации люди больше всего использовали для решения семейных проблем. Особенно наболевшими оказались связанные с уходом за детьми вопросы, которые становятся все более сложными. Нередко вопросы, касающиеся права опеки, средств на содержание (алиментов) и общения, родителям приходится решать на международном уровне, например, если несовершеннолетнего ребенка увозят на постоянное жительство за границу или возникает вопрос о праве опеки в случае развода с гражданином другого государства. Чтобы побудить родителей быть более информированными и еще более активно защищать интересы своих детей, лейтмотивом консультаций в этом году будут "Права детей"», ‒ призывает принять участие в акции присяжный адвокат Татьяна Ранцане.

«Цель Дней адвокатуры ‒ помочь людям сделать первый шаг в решении болезненных вопросов, ведь нередко даже простые вещи под предлогом "не срочно" и "сейчас нет денег" откладываются на потом, пока эти вопросы не превращаются в серьезные проблемы. Бесплатная консультация помогает наметить путь дальнейших действий, и в прошлом году этой возможностью воспользовались почти три тысячи человек. В этом году Дни адвокатуры также пройдут по всей Латвии, и я, например, благодаря инициативе самоуправления совместно с еще тремя присяжными адвокатами дам консультации в Кекаве и Баложах», ‒ рассказывает присяжный адвокат Дана Роне.

В этом году бесплатные консультации дадут более 150 присяжных адвокатов и их помощников. Больше всего участвующих в акции присяжных адвокатов будет в Риге, кроме того, бесплатные консультации будут обеспечены в более чем 20 населенных пунктах, в том числе в Бауске, Алуксне, Валмиере, Резекне, Балвах, Салдусе, Лиепае, Юрмале, Адажах и других местах. Жители могут обращаться не только по вопросам семейного права и прав детей, но также и по поводу наследственного права, прав в области долговых обязательств, недвижимости, трудовых правовых отношений, административного права, криминального права и по другим вопросам в соответствии со специализацией адвоката. Записываться на бесплатные консультации в особенности призывают тех жителей, у которых до сих пор не было возможности получить юридическую помощь адвокатов из-за сложностей с оплатой или других ограничений.



Как записаться на консультацию в рамках Дней адвокатуры?

На домашней странице www.advokatura.lv в разделе “Bezmaksas juridiskā palīdzība – 13. līdz 17. marts” доступен список с контактной информацией тех присяжных адвокатов, которые в Дни адвокатуры дают бесплатные юридические консультации.

Заинтересованное лицо индивидуально связывается с выбранным присяжным адвокатом, чтобы договориться о времени консультации и области права, в которой требуется совет. Возможно, в случае более простых вопросов будет достаточно телефонного разговора.

Учитывая то, что время консультаций ограничено, адвокаты призывают жителей записываться своевременно. В случае, если не получается прийти в назначенное время, просьба отменить резервацию, чтобы этой возможностью смог воспользоваться кто-то другой!

В случае возникновения технических вопросов во время Дней адвокатуры в этом году с 9.00 до 18.00 доступен информационный телефон 26856642 (просим учесть, что по этому телефону консультации адвокатов не предоставляются, – лишь обеспечивается информационная поддержка и фиксируются сообщения о том, что в каком-то регионе возможность получить бесплатную консультацию больше не доступна).

Традицию проведения Дней адвокатуры Латвийская коллегия присяжных адвокатов начала в 2010 году с целью популяризировать профессиональную миссию присяжного адвоката – работать в интересах общества, оказывая людям практическую помощь в соответствии с принципом добросовестности.

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