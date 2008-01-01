Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

Точка зрения

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

28 февраля

Именины:
Юстс, Скайдра, Скайдрите / Арсений

Гороскоп на день

Рак
22 июня
- 22 июля

Способность к сочувствию позволяет вам лучше понимать других. Вы способны разобраться в их переживаниях и желаниях, квалифицированно утереть сопли и т.д. и т.п.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
Ночь
2 .. 4 C
Утро
2 .. 4 C
День
7 .. 9 C
Вечер
5 .. 7 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы просыпаетесь по утрам?

Архив

Популярные статьи

1.

Кто поможет бездомному Антону?

Ему (назовем его Антоном) в жизни не повезло, потому что в самом юном возрасте остался сиротой; пото ... {3}

2. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {41}

3. Автобусы и трамваи {144}

4. Арт- центр им. Ротко предлагает выставку Сигни Ванадзини «Какое время года?»

5. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}

6. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

7. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}

8. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

9. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»

10. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {144}

 

Новости Спорт | 28 февраля 2017 | 18:15

Резекненец Дайнис Дундурс - стал обладателем кубка Даугавпилса

7sport.lv

Впервые кубок Даугавпилса по пулу, который одновременно является этапов кубка Латвии, остался в Латгалии. Резекненец Дайнис Дундурс с результатом – 7:4 в финале обыграл Петериса Эрмансона (Рига), являющегося лидером латвийского рейтинга.

7-й этап кубка Латвии в Даугавпилсе собрал 14 участников, которые были разделены на две группы. Первая четверка после игр в один круг продолжала борьбу в плей-офф со стадии 1/4 финала.

Будущие финалисты играли в одной группе. В очном поединке уверенно выиграл П. Эрмансон – 4:1, остальные поденки он взял, не упустив не одной партии – 4:0. Д. Дундурс, проиграв только латвийскому №1, все остальные матчи записал себе в актив и вышел со второго места в плей-офф.

Д. Дундурс выбил в первом раунде гостя из Риги - 6:0, в полуфинале обыграл Виталия Шпака (Рига), №3 латвийского рейтинга – 6:4.
П. Эрмансон в четвертьфинале выбил из дальнейшего розыгрыша Игоря Французова (Даугавпилс) – 6:2. В полуфинале рижанину противостял еще один представитель Даугавпилса – Геннадий Каминский. К сожаленью, одному из лучших игроков города не удалось остановить лидера латвийского рейтинга – 1:6.

В итоге Геннадий Каминский и Виталий Шпак расположились на третьем месте. П. Эрмансон второй, а Д. Дундурс стал победителем турнира.

Президент Латвийской федерации пула Гатис Таубе: «Кубок Латвии проходит серией турниров в Риге, Даугавпилсе, Лиепае, Сигулде. Финальный турнир пройдет в Риге в июне. Соревнования проводим, что популяризировать бильярд в Латвии и в частности в регионах. В Даугавпилсе турнир проводится не в первый раз, но каждый раз количество участников колеблется. Год назад было 32 игрока, много подъехало из Литвы. В этот раз только 14. Может погодные условия сказались, может? так совпало. Предвидеть нельзя, сколько будет играть. Может в следующем году ситуация изменится.

Кубок Даугавпилса – единственный крупный турнир в Латгалии. Раньше были соревнования «Латгальский треугольник» - Екабпилс, Резекне, Даугавпилс. Однако в Резекне есть игроки, но не столов, в Екабпилсе клуб закрылся, остался только Даугавпилс».

7sport.lv

Добавить комментарий

 