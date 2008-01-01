Резекненец Дайнис Дундурс - стал обладателем кубка Даугавпилса

Новости Спорт | 28 февраля 2017 | 18:15

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Впервые кубок Даугавпилса по пулу, который одновременно является этапов кубка Латвии, остался в Латгалии. Резекненец Дайнис Дундурс с результатом – 7:4 в финале обыграл Петериса Эрмансона (Рига), являющегося лидером латвийского рейтинга.

7-й этап кубка Латвии в Даугавпилсе собрал 14 участников, которые были разделены на две группы. Первая четверка после игр в один круг продолжала борьбу в плей-офф со стадии 1/4 финала.

Будущие финалисты играли в одной группе. В очном поединке уверенно выиграл П. Эрмансон – 4:1, остальные поденки он взял, не упустив не одной партии – 4:0. Д. Дундурс, проиграв только латвийскому №1, все остальные матчи записал себе в актив и вышел со второго места в плей-офф.

Д. Дундурс выбил в первом раунде гостя из Риги - 6:0, в полуфинале обыграл Виталия Шпака (Рига), №3 латвийского рейтинга – 6:4.

П. Эрмансон в четвертьфинале выбил из дальнейшего розыгрыша Игоря Французова (Даугавпилс) – 6:2. В полуфинале рижанину противостял еще один представитель Даугавпилса – Геннадий Каминский. К сожаленью, одному из лучших игроков города не удалось остановить лидера латвийского рейтинга – 1:6.

В итоге Геннадий Каминский и Виталий Шпак расположились на третьем месте. П. Эрмансон второй, а Д. Дундурс стал победителем турнира.

Президент Латвийской федерации пула Гатис Таубе: «Кубок Латвии проходит серией турниров в Риге, Даугавпилсе, Лиепае, Сигулде. Финальный турнир пройдет в Риге в июне. Соревнования проводим, что популяризировать бильярд в Латвии и в частности в регионах. В Даугавпилсе турнир проводится не в первый раз, но каждый раз количество участников колеблется. Год назад было 32 игрока, много подъехало из Литвы. В этот раз только 14. Может погодные условия сказались, может? так совпало. Предвидеть нельзя, сколько будет играть. Может в следующем году ситуация изменится.

Кубок Даугавпилса – единственный крупный турнир в Латгалии. Раньше были соревнования «Латгальский треугольник» - Екабпилс, Резекне, Даугавпилс. Однако в Резекне есть игроки, но не столов, в Екабпилсе клуб закрылся, остался только Даугавпилс».

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