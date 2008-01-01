Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
28 февраля
Именины:
Юстс, Скайдра, Скайдрите / Арсений
Гороскоп на день
Рак
22 июня
- 22 июля
Способность к сочувствию позволяет вам лучше понимать других. Вы способны разобраться в их переживаниях и желаниях, квалифицированно утереть сопли и т.д. и т.п.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 2 .. 4 C
- Утро
- 2 .. 4 C
- День
- 7 .. 9 C
- Вечер
- 5 .. 7 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0587 ()
|GBP
|0.8528 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|61.1026 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Как Вы просыпаетесь по утрам?
Популярные статьи
Кто поможет бездомному Антону?
Ему (назовем его Антоном) в жизни не повезло, потому что в самом юном возрасте остался сиротой; пото ... {3}
2. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {41}
3. Автобусы и трамваи {144}
4. Арт- центр им. Ротко предлагает выставку Сигни Ванадзини «Какое время года?»
5. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}
6. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
7. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}
8. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
9. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»
10. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 28 февраля 2017 | 18:15
Резекненец Дайнис Дундурс - стал обладателем кубка Даугавпилса
Впервые кубок Даугавпилса по пулу, который одновременно является этапов кубка Латвии, остался в Латгалии. Резекненец Дайнис Дундурс с результатом – 7:4 в финале обыграл Петериса Эрмансона (Рига), являющегося лидером латвийского рейтинга.
7-й этап кубка Латвии в Даугавпилсе собрал 14 участников, которые были разделены на две группы. Первая четверка после игр в один круг продолжала борьбу в плей-офф со стадии 1/4 финала.
Будущие финалисты играли в одной группе. В очном поединке уверенно выиграл П. Эрмансон – 4:1, остальные поденки он взял, не упустив не одной партии – 4:0. Д. Дундурс, проиграв только латвийскому №1, все остальные матчи записал себе в актив и вышел со второго места в плей-офф.
Д. Дундурс выбил в первом раунде гостя из Риги - 6:0, в полуфинале обыграл Виталия Шпака (Рига), №3 латвийского рейтинга – 6:4.
П. Эрмансон в четвертьфинале выбил из дальнейшего розыгрыша Игоря Французова (Даугавпилс) – 6:2. В полуфинале рижанину противостял еще один представитель Даугавпилса – Геннадий Каминский. К сожаленью, одному из лучших игроков города не удалось остановить лидера латвийского рейтинга – 1:6.
В итоге Геннадий Каминский и Виталий Шпак расположились на третьем месте. П. Эрмансон второй, а Д. Дундурс стал победителем турнира.
Президент Латвийской федерации пула Гатис Таубе: «Кубок Латвии проходит серией турниров в Риге, Даугавпилсе, Лиепае, Сигулде. Финальный турнир пройдет в Риге в июне. Соревнования проводим, что популяризировать бильярд в Латвии и в частности в регионах. В Даугавпилсе турнир проводится не в первый раз, но каждый раз количество участников колеблется. Год назад было 32 игрока, много подъехало из Литвы. В этот раз только 14. Может погодные условия сказались, может? так совпало. Предвидеть нельзя, сколько будет играть. Может в следующем году ситуация изменится.
Кубок Даугавпилса – единственный крупный турнир в Латгалии. Раньше были соревнования «Латгальский треугольник» - Екабпилс, Резекне, Даугавпилс. Однако в Резекне есть игроки, но не столов, в Екабпилсе клуб закрылся, остался только Даугавпилс».
Добавить комментарий