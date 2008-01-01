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Новости В мире | 28 февраля 2017 | 16:53

В Литве впервые выявлен птичий грипп

Пресс-фото

В Литве впервые выявлен птичий грипп - вирус обнаружен у шести павших лебедей, найденных возле реки Неман в Каунасе, сообщила Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы (ГПВС), пишет ЛЕТА.

«Очень патогенный птичий грипп H5N8 уже в Литве, и вполне вероятно, что это не одиночный случай. Из-за большой концентрации птиц на Немане в районе Каунаса вирус может распространяться и дальше. Очень важно оградить домашние хозяйства, потому что если вирус попадет в места содержания птиц, экономические убытки будут огромные», - сказал представитель ГПВС Марюс Масюлис.
В Латвии в целях защиты птицеводческой отрасли от возможного распространения птичьего гриппа планируется с 1 марта до 1 июня 2017 года ввести запрет на содержание под открытым небом кур, уток, гусей и другой домашней птицы.

Всем хозяйствам, даже тем, в которых содержатся всего несколько домашних птиц, следует считаться с проведением внеочередных проверок Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС).

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель ПВС Илзе Мейстере, в этом году птицеводам придется усилить меры биобезопасности птицеферм независимо от поголовья домашних птиц.

Ранее вирус птичьего гриппа H5N8 был констатирован у диких птиц в Польше, Хорватии, Германии, Австрии, Дании, Нидерландах, Швеции, Финляндии, Румынии, Франции, Швейцарии.

Tvnet

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