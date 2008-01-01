ДУ зовет на подледную рыбалку

Новости Спорт | 28 февраля 2017 | 16:31

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Для популяризации подледного лова, как здорового и активного образа жизни, ректорат Даугавпилсского университета в сотрудничестве с сотрудниками комитета университета устраивают соревнование по подледной рыбалке «Кубок Ректора в подледной рыбалке».

5 марта на озере Сила пройдет ежегодная борьба за кубок по подледной ловле. Выезд предусмотрен на 7 утра от учебного корпуса ДУ по адресу Виенибас 13. С собой нужно брать удостоверение личности и карту рыболова.

Подать заявки на участие можно до 3 марта, пятница, 12:00 у секретаря по Хозяйственной части ДУ или написать на э-почту: irena.blazevica@du.lv

Стоимость участия: 2 евро.

Время соревнований с 8:00 до 12:00.

После мероприятия все рыболовы приглашаются на базу “Ilgas” для приготовления ухи и поделится рыболовными рассказами.

D-fakti.lv