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Способность к сочувствию позволяет вам лучше понимать других. Вы способны разобраться в их переживаниях и желаниях, квалифицированно утереть сопли и т.д. и т.п.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 28 февраля 2017 | 16:31
ДУ зовет на подледную рыбалку
Для популяризации подледного лова, как здорового и активного образа жизни, ректорат Даугавпилсского университета в сотрудничестве с сотрудниками комитета университета устраивают соревнование по подледной рыбалке «Кубок Ректора в подледной рыбалке».
5 марта на озере Сила пройдет ежегодная борьба за кубок по подледной ловле. Выезд предусмотрен на 7 утра от учебного корпуса ДУ по адресу Виенибас 13. С собой нужно брать удостоверение личности и карту рыболова.
Подать заявки на участие можно до 3 марта, пятница, 12:00 у секретаря по Хозяйственной части ДУ или написать на э-почту: irena.blazevica@du.lv
Стоимость участия: 2 евро.
Время соревнований с 8:00 до 12:00.
После мероприятия все рыболовы приглашаются на базу “Ilgas” для приготовления ухи и поделится рыболовными рассказами.
D-fakti.lv
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