Роберто Мелони поздравит женщин мировыми хитами

Новости Культура | 28 февраля 2017 | 16:01

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10 марта в 18:30 в концертном зале Дома Единства в Даугавпилсе состоится весенний концерт «Пожелания женщинам». Поздравить с праздником женщин нашего города приедет очаровательный итальянский певец Роберто Мелони.

В программе прозвучат популярные итальянские мелодии и мировые хиты. Как отмечает сам певец: «В концерт внесены песни для обширной аудитории слушателей. Первая часть прозвучит с романтичным настроением, а вторая часть порадует активным и ритмичным звучанием. Прозвучат песни известных музыкантов А. Челентано, Т. Кутуньо, Ф. Синатры и других».

Звучание концерта с Роберто Мелони обогатят и музыканты: Угис Крускопс (ударные), Норберт Скрауцис (бас), Артис Гага (саксофон) и Анатолий Ливча (фортепиано).

Билеты можно приобрести в кассе концертного зала Дома Единства с 1-10 марта в рабочие дни с 16:30-18:30. Стоимость билета 1,50 евро.

Организаторы концерта Даугавпилсская городская дума, управление Культуры Даугавпилсской думы и Центр латышской культуры.

D-fakti.lv