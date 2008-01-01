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Вы склонны нещадно изнурять себя работой, и совершенно напрасно. Какой смысл преумножать плоды труда своего, если у вас нет возможности ими насладиться. Устройте себе каникулы, хотя бы на пару часов.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 28 февраля 2017 | 16:01
Роберто Мелони поздравит женщин мировыми хитами
10 марта в 18:30 в концертном зале Дома Единства в Даугавпилсе состоится весенний концерт «Пожелания женщинам». Поздравить с праздником женщин нашего города приедет очаровательный итальянский певец Роберто Мелони.
В программе прозвучат популярные итальянские мелодии и мировые хиты. Как отмечает сам певец: «В концерт внесены песни для обширной аудитории слушателей. Первая часть прозвучит с романтичным настроением, а вторая часть порадует активным и ритмичным звучанием. Прозвучат песни известных музыкантов А. Челентано, Т. Кутуньо, Ф. Синатры и других».
Звучание концерта с Роберто Мелони обогатят и музыканты: Угис Крускопс (ударные), Норберт Скрауцис (бас), Артис Гага (саксофон) и Анатолий Ливча (фортепиано).
Билеты можно приобрести в кассе концертного зала Дома Единства с 1-10 марта в рабочие дни с 16:30-18:30. Стоимость билета 1,50 евро.
Организаторы концерта Даугавпилсская городская дума, управление Культуры Даугавпилсской думы и Центр латышской культуры.
D-fakti.lv
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