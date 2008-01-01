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28 февраля
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 28 февраля 2017 | 15:23
Таможенники обнаружили 740 000 контрабандных сигарет
Выполняя контрольные мероприятия на латвийско-белорусской границе, латвийские таможенники обнаружили 740 000 контрабандных сигарет, сообщает ЛЕТА.
Как сообщила представитель Службы госдоходов Эвита Тейце-Мамая, сигареты были спрятаны в вагонах под грузом каменного угля.
Одну партию таможенники обнаружили 24 февраля. В вагонах с каменным углем было зарыто 69 черных пакетов, в которых обнаружилось 690 000 сигарет.
Другую партию (50 000 сигарет) таможенники обнаружили 25 февраля.
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