В Резекне столкнулись два автомобиля

Новости Происшествия | 28 февраля 2017 | 13:21

Пресс-фото Пресс-фото

27 февраля в обед в Резекне на перекрёстке столкнулись два автомобиля, двое пострадавших, сообщает Государственная полиция.

27 февраля в 12:03 в Резекне мужчина 1946 г.р. управляя автомобилем VW, на перекрёстке не пропустил по главной дороге ехавший автомобиль NISSAN, за рулём которого был мужчина 1982 г.р., в результате чего произошло столкновение. В ДТП пострадал пассажир VW, женщина 1949 г.р.. Оба пострадавших доставили в медицинское учреждение.

D-fakti.lv