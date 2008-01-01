Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
28 февраля
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Обращайте сегодня поменьше внимания на то, что люди говорят, и побольше - на то, что они делают. Намеренно или нет, вас могут ввести в заблуждение. Жестами же солгать труднее.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 28 февраля 2017 | 13:21
В Резекне столкнулись два автомобиля
27 февраля в обед в Резекне на перекрёстке столкнулись два автомобиля, двое пострадавших, сообщает Государственная полиция.
27 февраля в 12:03 в Резекне мужчина 1946 г.р. управляя автомобилем VW, на перекрёстке не пропустил по главной дороге ехавший автомобиль NISSAN, за рулём которого был мужчина 1982 г.р., в результате чего произошло столкновение. В ДТП пострадал пассажир VW, женщина 1949 г.р.. Оба пострадавших доставили в медицинское учреждение.
D-fakti.lv
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