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Сегодня вам понадобится свобода. Возможно, по этому случаю вы решите оставить занимаемые позиции. Но если соберетесь жечь мосты, сперва подумайте - а вдруг пригодятся.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 28 февраля 2017 | 14:00
Продолжается регистрация на молодежную программу занятости
Сообщаем, что за три дня на программу летней занятости зарегистрировались 1535 молодых людей. В помещении Молодёжного отдела заявку в электронном виде оформили 2 человека. Электронная регистрация на программу летней занятости молодёжи продлится до 9 марта.
Списки с результатами будут опубликованы на домашней страничке Молодёжного отдела www.jaunatne.daugavpils.lv 11 марта.
Если Вы включены в основной список, то за период времени с 14 до 22 марта Вам необходимо подать в Молодёжный отдел Департамента спорта и молодёжи Даугавпилсской городской думы (ул.Саулес,5а) следующие документы: копию паспорта, разрешение от родителей и медицинскую справку от врача для работодателя.
Если за этот период документы не поступят, то молодой человек автоматически теряет своё место, и его в порядке очереди займёт человек из списка ротации.
Подростки в возрасте от 13 до 14 лет, чьё место жительства задекларировано в Даугавпилсе, должны регистрироваться в школе. Социальные педагоги принимают от родителей заявление в свободной форме, адресованное директору школы, до 9 марта 2017 года.
Школа оценит претендентов на работу с 13 до 29 марта 2017 года. Результаты отбора школьников станут известны 30 марта 2017 года.
Документы социальным педагогам школ следует подать до 11 апреля.
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