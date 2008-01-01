Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодня вам понадобится свобода. Возможно, по этому случаю вы решите оставить занимаемые позиции. Но если соберетесь жечь мосты, сперва подумайте - а вдруг пригодятся.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 28 февраля 2017 | 11:59
Мартовский репертуар Даугавпилсского театра (Первые 2 недели)
Даугавпилсский театр предлагает посмотреть в марте (первые 2 недели) такие постановки:
05.03. svētdiena, plkst. 18.00, Lielā zāle. „PARUNĀSIM?” «ПОГОВОРИМ?» Deju izrāde/ Танцевальный спектакль. Ilgums 1 st. 15 minūtes. Cena 4 – 6 EUR (16+)
08.03. trešdiena, plkst. 18.30, Lielā zāle, PIRMIZRĀDE! Valentīns Krasnogorovs “MĪLESTĪBA LĪDZ PRĀTA ZUDUMAM” ПРЕМЬЕРА! Валентин Красногоров «ЛЮБОВЬ ДО ПОТЕРИ ПАМЯТИ» Neprātīga komēdija divos cēlienos/ Безумная комедия в двух действиях. Ilgums 2 st.. Cena 5 - 8.5 EUR (10+) Krievu valodā
10.03. piektdiena, plkst. 18.30, Eksperimentālā skatuve. Rūdolfs Blaumanis „PURVA BRIDĒJS (-I)” Рудольф Блауманис «В ТРЯСИНЕ» Lēna degšana vienā cēlienā / Медленное горение в одном действии. Ilgums 2 st.. Cena 8 EUR. (10+) Latviešu valodā
11.03. sestdiena, plkst. 19.00, Lielā zāle. Imre Kalmans “MISTERA IKSS NOSLĒPUMS” Имре Кальман «ТАЙНА МИСТЕРА ИКС» Operete vai muzikālā pasaka pieaugušajiem / Оперетта или музыкальная сказка для взрослых. Ilgums 2 st.. Cena 5 – 14 EUR. (10+) Krievu valodā.
16.03. ceturtdiena, plkst. 18.30, Lielās zāles skatuve. Viljams Šekspīrs “HAMLETS” Уильям Шекспир «ГАМЛЕТ». Avangardiska spēle ar mūžīgo / Авангардистская игра с вечным. Ilgums 2 st. 30 minūtes. Cena 7– 9 EUR. (16+) *Izrādē smēķē. Krievu valodā.
17.03. piektdiena, plkst. 18.30. Lielā zāle. „...AI PAGAĻI PA PAKAĻI...” Artūra Uškāna radošā darba vakars-koncerts «...AI PAGAĻI PA PAKAĻI...» Творческий вечер Артура Ушкана. Ilgums 3 st.. Cena 8 – 15 EUR. Latviešu valodā.
18.03. sestdiena, plkst. 18.00. Slavomirs Mrožeks „EMIGRANTI” / Славомир Мрожек «ЭМИГРАНТЫ». Traģikomēdija jeb filozofisks farss divos cēlienos / Трагикомедия или философский фарс в двух действиях. Ilgums 2 st. 40 min. Cena 5 – 6 EUR. (10+) *Izrādē smēķē. Krievu valodā.
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