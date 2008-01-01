Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
28 февраля
Именины:
Юстс, Скайдра, Скайдрите / Арсений
Гороскоп на день
Дева
24 августа
- 23 сентября
Сегодня вы будете хозяином положения. Вы получите именно то, что хотите и тогда, когда этого желаете. Постарайтесь внушить уважение к себе как можно большему количеству людей.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 2 .. 4 C
- Утро
- 2 .. 4 C
- День
- 7 .. 9 C
- Вечер
- 5 .. 7 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0587 ()
|GBP
|0.8528 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|61.1026 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Как Вы просыпаетесь по утрам?
Популярные статьи
Кто поможет бездомному Антону?
Ему (назовем его Антоном) в жизни не повезло, потому что в самом юном возрасте остался сиротой; пото ... {3}
2. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {41}
3. Автобусы и трамваи {144}
4. Арт- центр им. Ротко предлагает выставку Сигни Ванадзини «Какое время года?»
5. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}
6. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
7. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}
8. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
9. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»
10. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 28 февраля 2017 | 11:42
Арт–центр им. Ротко в марте предлагает акционные цены
В это воскресенье, 5 марта в Даугавпилсском арт – центр им. Марка Ротко можно посмотреть выставки по особым ценам.
В Даугавпилсском арт – центре им. Марка Ротко уже какое то время можно посмотреть 6 новых выставок с общим девизом разрушение границы. Разрушив и границу цен, каждому дана возможность посмотреть выставки по особым ценам.
Все 6 переменчивых выставок можно посмотреть только за EUR 1,50. Постоянная экспозиция центра им. Ротко «Марк Ротко. Жизнь и искусство» с оригинальными работами М. Ротко за EUR 3,00. Посещение всего центра им. Ротко EUR 4.50.
В центре им. Ротко можно посмотреть переменчивые выставки:
• Sigita Daugule, Jānis Liepiņš „VIENĀ TELPĀ”;
• Signe Vanadziņa „KURŠ GADALAIKS?”;
• Liena Bondare, Vladislavs Grišins, Paulis Liepa, Kate Seržāne, Māris Subačs, Dārta Stafecka „GRAFIKA”;
• Patriks Peltjē (Patrick Peltier - Francija) „ATDZIMŠANA”;
• Ieva Nagliņa „ATMESTIE”;
• Saules skola „NO ETNOGRĀFIJAS LĪDZ DIZAINAM”.
Во время акции 5 марта центр им. Ротко для посетителей открыт с 11:00 до 17:00.
D-fakti.lv
Добавить комментарий