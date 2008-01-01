Арт–центр им. Ротко в марте предлагает акционные цены

Новости Культура | 28 февраля 2017 | 11:42

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В это воскресенье, 5 марта в Даугавпилсском арт – центр им. Марка Ротко можно посмотреть выставки по особым ценам.

В Даугавпилсском арт – центре им. Марка Ротко уже какое то время можно посмотреть 6 новых выставок с общим девизом разрушение границы. Разрушив и границу цен, каждому дана возможность посмотреть выставки по особым ценам.

Все 6 переменчивых выставок можно посмотреть только за EUR 1,50. Постоянная экспозиция центра им. Ротко «Марк Ротко. Жизнь и искусство» с оригинальными работами М. Ротко за EUR 3,00. Посещение всего центра им. Ротко EUR 4.50.

В центре им. Ротко можно посмотреть переменчивые выставки:

• Sigita Daugule, Jānis Liepiņš „VIENĀ TELPĀ”;

• Signe Vanadziņa „KURŠ GADALAIKS?”;

• Liena Bondare, Vladislavs Grišins, Paulis Liepa, Kate Seržāne, Māris Subačs, Dārta Stafecka „GRAFIKA”;

• Patriks Peltjē (Patrick Peltier - Francija) „ATDZIMŠANA”;

• Ieva Nagliņa „ATMESTIE”;

• Saules skola „NO ETNOGRĀFIJAS LĪDZ DIZAINAM”.

Во время акции 5 марта центр им. Ротко для посетителей открыт с 11:00 до 17:00.

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