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Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 28 февраля 2017 | 14:55
Департамент спорта и молодёжи начинает новую традицию
В 2008 году в Латвии родилась идея празднования дня негосударственных организаций, и вот уже каждый год 27 февраля проходит оценивание вклада НГО на благо общества. В этот день взвешивают все старания, которые вложены для создания более разнообразных дней человека.
Департамент Спорта и молодежи Даугавпилсской думы оценивает вклад НГО на улучшение качества жизни горожан, поэтому в этот день чествуются партнеры по сотрудничеству за вклад в работу с молодежью в 2016 году. Благодарности и символические призы во многих номинациях вручали Янис Дукшинский, Ольга Ессе и Гунита Ванага.
Всего были номинированы 36 обществ и партнеров по сотрудничеству, которые на протяжении всего года активно организовывали свои мероприятия и принимали участие в содействии организованных департаментом мероприятий, писали проекты, принимали участие в программе летних лагерей и способствовали работе с молодежью в пределах своей компетенции.
Празднование Всемирного дня НГО обязательно станет ценной традицией самоуправления Даугавпилса.
D-fakti.lv
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