Департамент спорта и молодёжи начинает новую традицию

Новости Общество | 28 февраля 2017 | 14:55

Пресс-фото Пресс-фото

В 2008 году в Латвии родилась идея празднования дня негосударственных организаций, и вот уже каждый год 27 февраля проходит оценивание вклада НГО на благо общества. В этот день взвешивают все старания, которые вложены для создания более разнообразных дней человека.

Департамент Спорта и молодежи Даугавпилсской думы оценивает вклад НГО на улучшение качества жизни горожан, поэтому в этот день чествуются партнеры по сотрудничеству за вклад в работу с молодежью в 2016 году. Благодарности и символические призы во многих номинациях вручали Янис Дукшинский, Ольга Ессе и Гунита Ванага.

Всего были номинированы 36 обществ и партнеров по сотрудничеству, которые на протяжении всего года активно организовывали свои мероприятия и принимали участие в содействии организованных департаментом мероприятий, писали проекты, принимали участие в программе летних лагерей и способствовали работе с молодежью в пределах своей компетенции.

Празднование Всемирного дня НГО обязательно станет ценной традицией самоуправления Даугавпилса.

D-fakti.lv