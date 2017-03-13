Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 28 февраля 2017 | 09:24

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На 27 февраля 2017 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 50 профессиям.

- Автомеханик;

- агент по сбыту;

- администратор компьютерных систем;

- aссистент радиолога;

- бармены;

- бригадир (деревообработка);

- бухгалтеры;

- водители грузовых автомобилей (международные перевозки);

- водитель молоковоза (работа в Илукстском крае);

- водитель трамвая;

- врачи;

- газосварщик-электросварщик;

- делопроизводители;

- инженер-геодезист;

- инженер-картограф;

- инженер по качеству (машиностроение);

- инженер по противопожарной безопасности;

- кассир (работа в Pиге);

- кондитер;

- конструктор (машиностроение);

- консультант клиентов по продажам;

- наладчик станка;

- мастер в цех (переработка рыбы);

- медсёстры;

- младший полицейский полиции самоуправления;

- обработчик рыбы;

- оператор ленточной пилы;

- охранник;

- парикмахеры;

- повара;

- подолог;

- подсобник;

- помощник врача/ фельдшер;

- программист;

- продавцы;

- психологи;

- работник торгового зала (работа в Pиге);

- руководитель продаж;

- руководитель строительных работ;

- сантехник;

- сварщики металлоконструкций;

- слесарь-ремонтник;

- специалист по продажам;

- стоматолог;

- таксист;

- техник по качеству (металлообработка);

- технолог (швейное производство);

- торговый представитель;

- тракторист- комбайнёр (работа в Демене);

- формовщик;

- фотограф;

- швеи;

- шеф-повар;

- электроинженер;

- электромонтёры;

- электросварщик (MMA);

- эрготерапевт.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls

Для работодателей – размещение информации о свободных рабочих местах

- ул. Варшавас 18, каб. Nr.213, тел. 65436023, 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484369

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ РАБОТА И КАРЬЕРА 2017

ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ: предложить актуальные вакансии в различных профессиональных сферах, в сотрудничестве с работодателями помочь им найти работников, а безработным – трудоустроиться.

ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ это отличная возможность бесплатно представить своё предприятие, среди ищущих работу найти подходящих работников, а также узнать о мероприятиях ГАЗ по поддержке работодателей.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

9 марта 2017 года с 11:00 до 14:00

Гостиница Park Hotel Latgola

(ул. Гимназияс 46, Даугавпилс)

Ярмарка вакансий – БЕСПЛАТНОЕ мероприятие для работодателей и ищущих работу

Подробнее о мероприятии можно узнать на домашней страничке ГАЗ:

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=2&txt=4642&from=0

http://www.nva.gov.lv/eures/index.php?cid=3&mid=3&txt=2452&from=0

Приглашаем принять участие в мероприятии ,,Обучение у работодателя” и освоить профессию:

 Телефонист

 Продавец- консультант

Период обучения: 6 месяцев с заключением трудового договора

Зарплата 380 EUR в месяц

Если Вы готовы принять участие в обучении, и Вы соответствуете данным критериям:

 не участвуете в других мероприятиях;

 не имеете долгов Агенству занятости;

 не работали у данного работодателя 12 месяцев до начала Практического обучения;

 предыдущее Практическое обучение закончили 2 года назад;

 в предыдущем Практическом обучении не получили такую же профессиональную квалификацию, как в данном Практическом обучении;

 соответствуете требованиям работодателя: высокое чувство ответственности, способность работать с клиентами, мотивация, среднее образование

Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 или к своему агенту

Даугавпилсский филиал ГАЗ приглашает безработных в марте 2017 года посетить компьютерные курсы:

 Курс “Создай домашнюю страничку сам” (16.03.2017.-17.03.2017.) – 2 дня

 Э-коммерция и Интернет-маркетинг (13.03.2017.-16.03.2017.) – 4 дня

Если Вы готовы принять участие в обучении и соответствуете данным критериям:

 не участвуете в мероприятиях по обучению или в мероприятиях, которые предусматривают заключение трудового договора, в другом мероприятии по повышению конкурентоспособности;

 старше 30 лет;

Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 или к своему агенту

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