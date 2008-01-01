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28 февраля

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Новости Латвия | 28 февраля 2017 | 09:02

Вторник, 28 февраля: потеплеет до +10 градусов

kasnotiek.lv

По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, 28 февраля ожидается теплая солнечная погода, местами воздух прогреется до +10 градусов.

Во вторник будет дуть южный,юго-восточный ветер, порывы которого будут достигать 8-13 метров в секунду. К вечеру в Курземе ожидается дождь.

Delfi.lv

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