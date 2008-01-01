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Новости Общество | 27 февраля 2017 | 18:50

ГПСС приглашает поучаствовать в конкурсе

Пресс - фото

Государственная пожарно-спасательная служба объявляет конкурс творческих работ (плакатов) «Моё лето безопасное».

Конкурс о том, как безопасно провести лето будет проходить до 30 марта.

Его цель — способствовать пониманию детей и молодежи того, как вести себя при чрезвычайных ситуациях, привлечь внимание к проблеме образования детей и молодежи о безопасности.


В конкурсе могут принять участие ученики 4-9 классов:

- Ученики 4-6 классов могут нарисовать рисунок, сделать коллаж и т.д;

- Ученики 7-9 классов могут присылать фотографии или коллажи м комментариями.


Работы можно посылать по почте, указав имя и фамилию автора, возраст, адрес и номер телефона.

Почтовый адрес: VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļai, Maskavas ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Фотогафии с комментариями можно присылать на электронную почту prese@vugd.gov.lv.


Результаты конкурса будут сообщены 13 апреля, работы будут опубликованы на сайте ГПСС www.vugd.gov.lv

rezekneszinas.lv

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