Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодня вам следует быть жестким. Судьба вас нынче не слишком балует, так зачем же давать поблажки окружающим?
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 27 февраля 2017 | 18:50
ГПСС приглашает поучаствовать в конкурсе
Государственная пожарно-спасательная служба объявляет конкурс творческих работ (плакатов) «Моё лето безопасное».
Конкурс о том, как безопасно провести лето будет проходить до 30 марта.
Его цель — способствовать пониманию детей и молодежи того, как вести себя при чрезвычайных ситуациях, привлечь внимание к проблеме образования детей и молодежи о безопасности.
В конкурсе могут принять участие ученики 4-9 классов:
- Ученики 4-6 классов могут нарисовать рисунок, сделать коллаж и т.д;
- Ученики 7-9 классов могут присылать фотографии или коллажи м комментариями.
Работы можно посылать по почте, указав имя и фамилию автора, возраст, адрес и номер телефона.
Почтовый адрес: VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļai, Maskavas ielā 5, Rīgā, LV-1050.
Фотогафии с комментариями можно присылать на электронную почту prese@vugd.gov.lv.
Результаты конкурса будут сообщены 13 апреля, работы будут опубликованы на сайте ГПСС www.vugd.gov.lv
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