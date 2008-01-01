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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 27 февраля 2017 | 17:26
Масленицу в Даугавпилсе праздновали широко и весело
Радостными возгласами, шутками да прибаутками зазывали на праздник озорные скоморохи театра-студии «Русский дом». В минувшую субботу, 25 февраля, народным гуляньем на центральной площади города отметили горожане и гости Даугавпилса один из самых любимых народных праздников – Масленицу. Ежегодные торжества организованы Даугавпилсским самоуправлением, Управлением культуры городской Думы и Центром русской культуры (ЦРК).
Приветствуя собравшихся, первый заместитель председателя Даугавпилсской думы Янис Дукшинскис пожелал активно и весело проводить зиму, а с ней все болезни и печали. Главными атрибутами празднования являются чучело Масленицы, весёлые забавы, катание на лошадях и, конечно же, угощение. Всех желающих потчевали традиционными масленичными яствами. К празднику испекли более 2 000 блинов и пирожков, приготовили 50 кг. каши, 50 литров наваристой ушицы и 100 литров сладкого чая. По словам организаторов, блинчики испекли по рецепту руководителя ЦРК Героиды Богдановой. Чтобы они получились вкусными и тонкими надо соблюсти несколько правил.
Праздничный концерт открыли гости из Москвы – ансамбль народной песни «Любо-Мило». Коллектив профессиональных певцов и музыкантов создан недавно, но уже завоевал популярность. Он выступал в разных городах России, гастролировал во Франции, Греции, Черногории. В Даугавпилс ансамбль приехал впервые.
Под знакомые слова и мелодии люди подпевали и пританцовывали. Песнями и плясками публику развлекали творческие коллективы национально-культурных обществ города. Множество сюрпризов с подарками и призами приготовили организаторы любителям померяться силой и ловкостью: тут и перетягивание каната, и хождение на ходулях, и битва подушками, и «потешный» столб высотой 6 метров 10 см., что на два метра выше прошлогоднего. Многие тщетно пытались подняться до заветных даров. Самым удачливым оказался краславчанин Арнис. Он поднялся стремительно и сумел взять практически все самые ценные призы. Популярностью пользовались и «волшебные» колодцы, из которых удочкой всяк желающий мог выловить сувенир. Традиционным становится масленичный аукцион. На этот раз разыгрывались петух, курочки, кролики, карп и корнеплоды. Покупатели приобретением остались довольны. Праздник завершился сожжением чучела Масленицы – символ победы над зимой. Она ещё поборется за свои права, но уже очевидно: весна не за горами.
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