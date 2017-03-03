Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

Точка зрения

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

27 февраля

Именины:
Андра, Лива, Ливия / Георгий, Кирилл, Михаил

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Сегодня вы сможете с легкостью заработать репутацию ужасающего зануды. Если подобная перспектива вас не радует, приложите все усилия к тому, чтобы пореже раскрывать рот и пошире улыбаться.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
2 .. 4 C
Утро
1 .. 3 C
День
3 .. 5 C
Вечер
2 .. 4 C
Ветер
5 .. 7 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы просыпаетесь по утрам?

Архив

Популярные статьи

1.

Кто поможет бездомному Антону?

Ему (назовем его Антоном) в жизни не повезло, потому что в самом юном возрасте остался сиротой; пото ... {3}

2. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {41}

3. Автобусы и трамваи {144}

4. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

5. Арт- центр им. Ротко предлагает выставку Сигни Ванадзини «Какое время года?»

6. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

7. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}

8. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}

9. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»

10. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {144}

 

Новости Общество | 27 февраля 2017 | 17:20

В конце недели в Даугавпилсе пройдёт бизнес конференция

Пресс - фото

В январе 2017 года начала действовать Латгальская специальная экономическая зона (СЭЗ). Чтобы познакомить региональных, латвийских и иностранных предпринимателей с преимуществами развития в СЭЗ, привлечь к обмену опытом и созданию долгосрочного предпринимательства, Даугавпилсская городская дума в сотрудничестве с Латгальским регионом планирования организует международную конференцию «Бизнес в Даугавпилсе и Латгальская СЭЗ».

Во время конференции эксперты представят своё видение, как предприниматели могут получить максимальную отдачу, используя предлагаемые преимущества Специальной экономической зоны, проинформируют о государственной и муниципальной поддержке предпринимателей, возможностях, которые предоставляет Бизнес-инкубатор. Коммерсанты смогут также обменяться опытом работы в Даугавпилсе, участвовать в дискуссиях и индивидуальных переговорах.

Интерес к конференции очень большой. Заявки уже подали более 210 участников из Латвии, Литвы, Польши, России, Беларуси, Молдовы. На конференцию приедут зарубежные дипломаты. Председатель Даугавпилсской думы Янис Лачплесис встретится с послом России Евгением Лукьяновым, послом Франции Одилией Супизон и послом Литвы Артурасом Жураускасом.

Конференция состоится 3 марта 2017 года в конференц-зале гостиницы “Park Hotel Latgola”: Даугавпилс, ул.Гимназияс, 46.

Программа конференции

Список участников

 

Контактная информация:

специалисты отдела развития бизнеса Департамента развития Даугавпилсской думы

Владимир Надеждин тел.(+371) 2913 1876

Эдвард Саргсян тел. (+371) 2944 5490

Руководитель отдела стратегического планирования и международных связей Департамента развития Даугавпилсской думы

Ольга Толмачёва тел. (+371) 2008 9634

daugavpils.lv

Добавить комментарий

 