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27 февраля
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Сегодня грань меж сценой и залом сотрется. Вы из простого зрителя вдруг станете актером, и все глаза будут прикованы именно к вашим действиям. Эту роль надо сыграть наилучшим образом.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 27 февраля 2017 | 16:31
При поддержке ЕФРР в краях будет развита инфраструктура
Центральное агентство финансов и договоров (ЦАФД) заключило договор с Краславской и Лудзенской краевыми думами о реализации проектов, софинансируемых Европейским фондом регионального развития (ЕФРР), для развития инфраструктуры в регионах и стимулирования привлечения частных инвесторов. Это первые проекты фондов Европейского Союза периода планирования на 2014-2020 гг., осуществление которых будет контролировать Латгальское региональное отделение ЦАФД.
Цель начатого в Краславском крае проекта - приведение в порядок необходимой для ведения коммерческой деятельности публичной инфраструктуры для роста объема частных инвестиций и развития бизнеса. В ходе реализации проекта планируется перестройка участка ул. Райня, двух участков ул. Лиела, ул. Васарницу и участка дороги самоуправления «Калниеши – Сталти». Это улицы городского значения, которые в настоящее время обеспечивают передвижение местного транспорта, доступ к недвижимости, предприятиям и производственным зонам. В свою очередь, включенный в проект участок сельской дороги обеспечивает доступ к собственности физических лиц и крестьянских хозяйств в Калниешской волости. После улучшения транспортной инфраструктуры местных предпринимателям будет обеспечена привлекательная среда для предпринимательской деятельности, повысится их конкурентоспособность, таким образом, жителям города Краслава и окрестных территорий будут доступны разные социальные и экономические мероприятия.
Запланировано, что развитие проекта даст возможность пяти предприятиям создать 13 новых рабочих мест и обеспечить инвестиции в развитие своих предприятий. Реализация проекта запланирована до сентября 2017 года. Общие соотносимые расходы на проект составляют 723 757.25 евро, в т.ч. софинансирование ЕФРР - 615 193.66 евро. Часть предусмотренных работ уже выполнена.
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