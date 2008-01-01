ЛРЗ провёл пятый турнир по зимней рыбалке

Новости Общество | 27 февраля 2017 | 20:36

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В последнюю субботу зимы, 25 февраля 2017 года, на озере Шиловка в Краславском крае состоялись соревнования по подледной рыбалке среди рыбаков Даугавпилсского локомотиворемонтного завода (ДЛРЗ). За победу, призы и переходящий кубок боролись восемь команд заводчан и ветеранов производства. Юбилейный турнир закрыл зимний сезон активным отдыхом в кругу трудового коллектива с семьями.

В пятый раз профсоюзный коллектив АО «ДЛРЗ» при поддержке администрации завода организовал соревнования по подледной рыбалке на мормышку. На турнир подали заявки восемь команд, в каждой - по три опытных рыбака. Правила участия и конкурсы традиционных соревнований по подледному лову неизменны: общий командный улов в килограммах, самая крупная рыба, самая мелкая рыбешка и сверление лунки на скорость.

В шесть часов утра рыбаки ЛРЗ организованной бригадой выехали на автобусе из Даугавпилса на заводскую базу отдыха в Варнавичи Краславского края. Субботний день радовал ясной, солнечной погодой, тишиной лесного озера и единением с природой. Рыбаки разбрелись по льду и ушли в процесс, которому не мешал даже пронизывающий февральский ветер. Тем временем на берегу подъезжали болельщики семьями, топилась банька, закипала уха в казане на костре.

Часы лова пролетели незаметно, и к условленному времени рыбаки потянулись на базу сдавать улов судейской комиссии.

По итогам взвешивания, победителем стала команда электроаппаратного производства ЛРЗ в составе Вячеслава Доровских, Николай Колосова и Иосифа Пучкина. Их улов составил 7 кг 330 граммов. Таким образом, переходящий кусок АО «ДЛРЗ» по зимней рыбалке переместился из электромашинного производства в электроаппаратное.

Второе место завоевала команда колесного производства ЛРЗ в составе Яниса Дрелинга, Сергея Анисимова и Андрея Матвеева. Улов – 5,560 кг.

Третье место – у команды металлургического производства в составе Юрия Юхневича, Александра Ревякова и Ромуальда Крыжанкова. Улов – 5,130 кг.

Самую большую рыбу в этот раз выловил Георгий Борисов (110 граммов), а самую маленькую (8,9 мм) – Ольга Никифорова, единственная рыбачка и идейный основатель турнира.

В экологическом конкурсе на самое быстрое сверление лунки победили: Андрей Матвеев – 1 место, Дмитрий Пашкевич – 2 место, Эрик Эйжвертинь – 3 место.

Наградой рыбакам стали дипломы, сувениры, подарочные карты. Не обошли организаторы стороной и группу поддержки, ветеранов завода, детвору, всем уделили внимание, доброе слово и призы.

Улов в ящике, вкусная уха у костра на лесной заимке, неспешный разговор мужчин в рыбацкой экипировке, хорошая погода, приподнятое настроение... Так и зарождаются замечательные традиции ЛРЗ.







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