Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
27 февраля
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Сегодня грань меж сценой и залом сотрется. Вы из простого зрителя вдруг станете актером, и все глаза будут прикованы именно к вашим действиям. Эту роль надо сыграть наилучшим образом.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 27 февраля 2017 | 14:41
За первые полчаса заявки подали больше 1000 человек
На программу молодежной занятости Даугавпилсской думы за первые полчаса регистрации заявки подали 1210 молодых людей.
Вся молодежь получила на свою э-почту письмо с уникальным кодом, который надо сохранить и с помощью которого можно узнать попал человек в основной список на молодежную летнюю работу или нет. Письмо является подтверждающим документом.
11 марта список результатов будет опубликован на странице Молодежного отдела www.jaunantne.daugavpils.lv
В случае возникновения вопросов обращайтесь по тел. 65422309, моб. 20286679 (Владислав Павлоскис).
D-fakti.lv
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