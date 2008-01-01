За первые полчаса заявки подали больше 1000 человек

Новости Общество | 27 февраля 2017 | 14:41

Пресс-фото Пресс-фото

На программу молодежной занятости Даугавпилсской думы за первые полчаса регистрации заявки подали 1210 молодых людей.

Вся молодежь получила на свою э-почту письмо с уникальным кодом, который надо сохранить и с помощью которого можно узнать попал человек в основной список на молодежную летнюю работу или нет. Письмо является подтверждающим документом.

11 марта список результатов будет опубликован на странице Молодежного отдела www.jaunantne.daugavpils.lv

В случае возникновения вопросов обращайтесь по тел. 65422309, моб. 20286679 (Владислав Павлоскис).

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