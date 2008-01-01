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Решение занимающей вас проблемы так и пытается ускользнуть из ваших рук. Вам нужно срочно поговорить об этом, причем с правильным человеком, в противном случае оно все-таки сбежит.
Источник: ignio.com
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Новости Спорт | 27 февраля 2017 | 14:03
Общей тренировкой откроется новый сезон забега Bigbank Skrien Latvija
В субботу, 4 марта в 9 городах Латвии объединятся больше ста ценителей активного образа жизни на первую в этом году тренировку по бегу. Таким образом, к новому беговому сезону и рекордам одновременно будет двигаться вся Латвия.
Мероприятие начнется в Риге, а затем захватит всю Латвию. Всего в беге примут участие 8 городов, Даугавпилс начнет забег в 14:00 у магазина Sportland (Ditton nams).
Если в этот день у вас не будет возможности присоединиться к тренировке в любом из 9 городов (Рига, Лиепая, Вентспилс, Кулдига, Елгава, Даугавпилс, Резекне, Валмиера, Сигулда) вы можете тренироваться индивидуально в своем городе и делиться этим в соцсетях, используя хештег #manspirmaisskrejiens.
В каждом городке тренировка пройдет под руководством тренера и известного спортсмена, пробуждая в любом человеке бегуна. В тренировках примут участие такие известные люди как олимпийцы Гунта Латишева-Чударе и Арнис Румбениекс, Латвийский бегун 2016 года Андрей Еско, учитель спорта 2015 года Наталья Горшкова и другие.
За ходом акции «Мой первый забег» можно будет следить в прямом эфире в профиле Bigbank Skrien Latvija на Facebook, когда через каждые 15 минут будут подключаться все 9 городов. Это как маленькая прогулка по местам этапов серии Bigbank Dkrien Latvija.
Участие в акции бесплатное и не требует регистрации.
Больше информации: www.bigbankskrienlatvija.lv
D-fakti.lv
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