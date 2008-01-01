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Новости Общество | 27 февраля 2017 | 13:18

АО «Даугавпилсские Теплосети» выясняют мнение клиентов

daugavpils.lv

Чтобы внести единообразие в оказание услуг и улучшить обслуживание клиентов, акционерному обществу самоуправления «Даугавпилсские Теплосети» очень важно мнение клиентов, поэтому предприятие приглашает ответить на вопросы анкеты о качестве предоставляемых услуг.

Ответы помогут предприятию усовершенствовать оказываемые услуги, привести их в соответствие с нуждами и желаниями клиентов. Исследование качества услуг (опросный лист) размещён в разделе: “Dokumentu paraugi”.

Заполненную клиентом анкету просим отправлять по факсу 65407555, по почте, на электронный адрес э-почты: dsiltumtikli@inbox.lv или принести лично в администрацию АО «Даугавпилсские Теплосети» по адресу: ул.18 Новембра,4.

Анкета доступна здесь: http://www.dsiltumtikli.lv/lv/jaunumi/item-3470/

daugavpils.lv

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