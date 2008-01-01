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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 27 февраля 2017 | 15:19
В заключительном турнире встретятся группы U16
1 и 2 марта в Олимпийском центре Elektrum состоится заключительная серия игр Зимнего кубка. За награды турнира будут бороться пять лучших команд страны 2001 года рождения, сообщает Латвийская Футбольная федерация.
Календарь игр и результаты можно посмотреть здесь.
В прошлом сезоне чемпионата Латвийской молодежи по футболу футболисты данной возрастной категории соперничали с командой U-15, где в Элитной группе победили ребята BFC Daugavpils, оставив позади команду FS Metta. Бронзу завоевала новое поколение футболистов FK Liepāja.
Раннее было опубликовано, что в первом Зимнем турнире в январе месяце победителями в группе U-14 стали представители FS Metta, в свою очередь в феврале месяце в конкуренции U-15 победу одержала команда BFC Daugavpils.
D-fakti.lv
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