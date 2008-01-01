Объявлены получатели награды года «Boņuks 2016»

Новости Культура | 27 февраля 2017 | 12:50

Пресс-фото Пресс-фото

26 февраля в Резекне в Латгальском посольстве GORS, в торжественной церемонии были объявлены получатели награды года Латгальской культуры «Boņuks 2016» – особые события, активности и люди в латгальской культуре в 2016 году.

С получателями награды года «Boņuks 2016» можно ознакомиться тут.

Награды года вручали - языковед Лидия Лэйкума, музыканты Ренар Каупер и Горам Гора, фотограф Ивета Вайводе, музыкант, журналист и специалист в сфере рекламы Айгар Рунцис, руководитель центра Латвийской Национальной культуры Сигне Пуяте, хозяйка конного двора «Клаюми» Илзе Стабулниеце, режиссёр Виестурс Каирш, представитель фонда «Виегли» Жанета Яунземе – Гренде, писательница Инга Абеле, режиссёр Янис Стрейч, композитор Андрей Селицкий, органистка Ивета Апкалне и другие.

Церемонию вручения награды года латгальской культуры "Boņuks 2016" обогатили выступления латгальских музыкантов - в церемонии выступили «Dabasu Durovys», Соввальник, Гунтра Кузмина, «Пипарметра», «Таутумейтас», «Рикши», фольклорная община «Упите», Лаура Бицане, «Jezups i Muosys», «Юбилари». В заключение церемонии прозвучала общая песня музыкантов и зрителей, записанная Валдисом и Марисом Муктупавулов «Pīmiņ, bruoļ!».

Церемонию можно было не только пережить в присутствии, в Большом зале Латгальского посольства GORS, но также и в прямом эфире, который обеспечило «ЛМТ Страуме», в котором для каждого заинтересованного лица будет доступна также запись видео церемонии.

Латгальское посольство GORS, организаторы награды года латгальской культуры «Boņuks 2016», приглашает каждое заинтересованное лицо уже сейчас начать следовать событиям латгальской культуры в 2017 году, что бы подать заявки на награду и чествовать, вот уже в десятой церемонии награды года латгальской культуры «Boņuks» в 2018 году 25 февраля. Для Латгалии этот год является особым, так как вместе с мероприятиями столетия Латгальского конгресса в апреле и в мае начинается празднование столетие Латвии.

Цель награды года латгальской культуры «Boņuks» - способствовать сохранению и развитие латгальской культурной среды, а так же обобщить и чествоваться более яркие и значительные достижения латгальской культуры в прошлом году. «Boņuks 2016» поддерживал фонд Государственного культурного капитала, городская дума города Резекне, самоуправление (Резекненского края, Аглоны, Балтинавы, Балвы, Циблы, Дагды, Карсавы, Лудзы, Риебиню, Ругаю и Виляки). Информационные службы: журнал «Ир», газета Латгальской культуры LaKuGa.lv, Латгалес радио, газеты «Вадугунс» и «Латгалес лайкс».

D-fakti.lv