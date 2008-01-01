Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
27 февраля
Именины:
Андра, Лива, Ливия / Георгий, Кирилл, Михаил
Гороскоп на день
Овен
21 марта
- 20 апреля
Сегодня вы можете столкнуться с такой проблемой, как жуткий цейтнот. Постарайтесь пожестче распланировать день и как можно четче этого плана придерживаться. Лирические отступления сегодня не приветствуются.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 2 .. 4 C
- Утро
- 1 .. 3 C
- День
- 3 .. 5 C
- Вечер
- 2 .. 4 C
- Ветер
- 5 .. 7 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0609 ()
|GBP
|0.845 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|61.6435 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Как Вы просыпаетесь по утрам?
Популярные статьи
Кто поможет бездомному Антону?
Ему (назовем его Антоном) в жизни не повезло, потому что в самом юном возрасте остался сиротой; пото ... {3}
2. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {41}
3. Автобусы и трамваи {144}
4. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
5. Арт- центр им. Ротко предлагает выставку Сигни Ванадзини «Какое время года?»
6. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
7. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}
8. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}
9. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»
10. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 27 февраля 2017 | 11:01
В пожарах пострадали 3 человека
В промежутке времени с 25 февраля 6:30 до 27 февраля 6:30 ГПСС получили 81 вызов – 42 на тушение пожара и 31 на спасательные работы, а 8 вызовов были ложными, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
26 февраля в 13:19 пожарно-спасательная служба торопилась в Прейльский край, в волость Саунас, где горел жилой дом. Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что открытым пламенем горит одноэтажный жилой дом, площадью 100 кв.м. и летняя кухня, площадью 20 кв.м.. Так как были угрозы распространения огня на рядом стоящее здание – хлев, из него эвакуированы 3 домашних скота. В пожаре пострадала женщина 33 лет, которая эвакуируя бытовые вещи, стеклом порезала руку, и пострадал мужчина 78 лет, который получил ожоги. Оба пострадавших переданы медикам медицинского учреждения. Пожар был ликвидирован в 17:04.
В течение того же дня в 16:58 был получен вызов в Вилянскую волость, где горел жилой дом. Прибыв на место происшествия, спасатели констатировали, что горит одноэтажный жилой дом, площадью 90 кв.м.. Пробуя самостоятельно потушить пожар, до прибытия ГПСС, пострадал мужчина около 50 лет, который передан медикам СНМП. Пожар ликвидирован в 20:58.
Как сообщил инспектор 4 части Даугавпилсской бригады Артём Ануфриев, 26 февраля в 23:08 в Илуксте, на ул. Бривибас, горел одноэтажный жилой дом и стена сарая, площадью 100 кв.м..
D-fakti.lv
Добавить комментарий