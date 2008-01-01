В пожарах пострадали 3 человека

Новости Происшествия | 27 февраля 2017 | 11:01

Пресс-фото Пресс-фото

В промежутке времени с 25 февраля 6:30 до 27 февраля 6:30 ГПСС получили 81 вызов – 42 на тушение пожара и 31 на спасательные работы, а 8 вызовов были ложными, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

26 февраля в 13:19 пожарно-спасательная служба торопилась в Прейльский край, в волость Саунас, где горел жилой дом. Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что открытым пламенем горит одноэтажный жилой дом, площадью 100 кв.м. и летняя кухня, площадью 20 кв.м.. Так как были угрозы распространения огня на рядом стоящее здание – хлев, из него эвакуированы 3 домашних скота. В пожаре пострадала женщина 33 лет, которая эвакуируя бытовые вещи, стеклом порезала руку, и пострадал мужчина 78 лет, который получил ожоги. Оба пострадавших переданы медикам медицинского учреждения. Пожар был ликвидирован в 17:04.

В течение того же дня в 16:58 был получен вызов в Вилянскую волость, где горел жилой дом. Прибыв на место происшествия, спасатели констатировали, что горит одноэтажный жилой дом, площадью 90 кв.м.. Пробуя самостоятельно потушить пожар, до прибытия ГПСС, пострадал мужчина около 50 лет, который передан медикам СНМП. Пожар ликвидирован в 20:58.

Как сообщил инспектор 4 части Даугавпилсской бригады Артём Ануфриев, 26 февраля в 23:08 в Илуксте, на ул. Бривибас, горел одноэтажный жилой дом и стена сарая, площадью 100 кв.м..

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