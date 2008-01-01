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Новости Происшествия | 27 февраля 2017 | 09:19

Полиция просит отозваться свидетелей несчастного случая

fact.ee

Просим отозваться свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 19 декабря 2016 года около 16:55 в Даугавпилсе на ул. Карклу напротив здания № 24., сообщает Государственная полиция.

В происшествии невыясненный водитель на тёмно-зелёном автомобиле наехал на пешехода (который пересекал проезжую часть дороги по пешеходному переходу), после уехал с места происшествия, не сообщив о случившемся в определенном порядке.

Свидетелей данного происшествия просим звонить по тел. 654 03354 или обращаться в полицию.

D-fakti.lv

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