Понедельник, 27 февраля: облачно, но осадков немного

Новости Латвия | 27 февраля 2017 | 09:01

Пресс-фото Пресс-фото

Начало новой недели в Латвии ознаменуется преимущественно пасмурной погодой и оттепелью, прогнозируют синоптики.

Утром на дорогах – гололед, автомобилистам следует соблюдать осторожность.

Местами возможны осадки, главным образом дожди. Кое-где ожидается туман, а к вечеру он будет уже во многих местах.

Ветер умеренный западный, в течение дня он постепенно задует с юга. Температура воздуха днем достигнет +1..+5 градусов.

LSM