Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
27 февраля
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Андра, Лива, Ливия / Георгий, Кирилл, Михаил
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Сегодня вы сможете с легкостью заработать репутацию ужасающего зануды. Если подобная перспектива вас не радует, приложите все усилия к тому, чтобы пореже раскрывать рот и пошире улыбаться.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 27 февраля 2017 | 09:01
Понедельник, 27 февраля: облачно, но осадков немного
Начало новой недели в Латвии ознаменуется преимущественно пасмурной погодой и оттепелью, прогнозируют синоптики.
Утром на дорогах – гололед, автомобилистам следует соблюдать осторожность.
Местами возможны осадки, главным образом дожди. Кое-где ожидается туман, а к вечеру он будет уже во многих местах.
Ветер умеренный западный, в течение дня он постепенно задует с юга. Температура воздуха днем достигнет +1..+5 градусов.
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