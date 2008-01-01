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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

27 февраля

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Сегодня вы сможете с легкостью заработать репутацию ужасающего зануды. Если подобная перспектива вас не радует, приложите все усилия к тому, чтобы пореже раскрывать рот и пошире улыбаться.

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Новости Латвия | 27 февраля 2017 | 09:01

Понедельник, 27 февраля: облачно, но осадков немного

Пресс-фото

Начало новой недели в Латвии ознаменуется преимущественно пасмурной погодой и оттепелью, прогнозируют синоптики.

Утром на дорогах – гололед, автомобилистам следует соблюдать осторожность.

Местами возможны осадки, главным образом дожди. Кое-где ожидается туман, а к вечеру он будет уже во многих местах.

Ветер умеренный западный, в течение дня он постепенно задует с юга. Температура воздуха днем достигнет +1..+5 градусов. 

LSM

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