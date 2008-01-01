Интервью
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Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
24 февраля
День провозглашения Эстонской Республики
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Сегодня стоит заняться денежными вопросами, такими как напоминание начальству, что неплохо бы повысить вам зарплату, и должникам - что недурно бы отдать долги. Возможно, кто-то и признает вашу правоту.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 24 февраля 2017 | 16:56
На выходных ожидаются снег, метель и дождь
В выходные дни на территории Латвии ожидается пасмурная погода — снег, метель и дождь, на будущей неделе также ожидаются осадки, но станет теплее, прогнозирует Global Forecast System.
В субботу порывы западного, северо-западного ветра будут достигать 12-17 метров в секунду, днем температура воздуха от +2 до -3 градусов.
В воскресенье — снег, который сменит дождь. Ночью на востоке страны столбик термометра опустится до -8 градусов, днем в Курземе воздух прогреется до +4 градусов.
На предстоящей неделе также ожидается дождь и мокрый снег, по ночам только местами будет ниже нуля градусов, днем — от +4 до +8 градусов.
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