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Сегодня стоит заняться денежными вопросами, такими как напоминание начальству, что неплохо бы повысить вам зарплату, и должникам - что недурно бы отдать долги. Возможно, кто-то и признает вашу правоту.

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Новости Латвия | 24 февраля 2017 | 16:56

На выходных ожидаются снег, метель и дождь

Пресс-фото

В выходные дни на территории Латвии ожидается пасмурная погода — снег, метель и дождь, на будущей неделе также ожидаются осадки, но станет теплее, прогнозирует Global Forecast System.

В субботу порывы западного, северо-западного ветра будут достигать 12-17 метров в секунду, днем температура воздуха от +2 до -3 градусов.

В воскресеньеснег, который сменит дождь. Ночью на востоке страны столбик термометра опустится до -8 градусов, днем в Курземе воздух прогреется до +4 градусов.

На предстоящей неделе также ожидается дождь и мокрый снег, по ночам только местами будет ниже нуля градусов, днемот +4 до +8 градусов.

Delfi.lv

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