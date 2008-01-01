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Источник: ignio.com
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Новости Общество | 24 февраля 2017 | 16:11
Управление домами доверяют ПЖКХ
По закону, чтобы пользоваться всеми программами по софинансированию реновации дома, жильцы должны перенять право управления общей собственностью в свои руки. При этом доверить обслуживание дома они могут любой фирме. Как идет этот процесс в городе?
За три последних года права управления переняли жильцы 36 многоквартирных домов и в качестве обслуживающей организации выбрали Даугавпилсское предприятие жилищно-коммунального хозяйства (ДПЖКХ). О «текучке кадров» мы говорим, когда в трудовом коллективе происходит частая смена работников.
На ПЖКХпериодически тоже отмечается «текучка», но не кадров, а многоквартирных домов. За последние три года от ПЖКХ к другим обслуживающим организациям перешли 14 домов. В свою очередь, предприятие приняло на обслуживание 6 домов, собственники ещё четырёх частных домов заключили с ним договор на обслуживание и выполнение определённого вида работ. Предприятие располагает технически оснащённой производственной базой, специалистами, потому жильцов устраивает качество ремонтов и возможность снижения тарифа на обслуживание.
Действующие в Латвии законодательные акты предоставляют собственникам квартир право выбора обслуживающей организации, а вот предприятие самоуправления должно выполнять возложенные на него функции по восстановлению жилого фонда и созданию нормальных условий проживания в домах, которые многие годы плохо или никак не обслуживались, лишились управляющего и решили перейти на обслуживание к ПЖКХ. По словам руководителя, нередко предприятие принимает дома в плачевном техническом состоянии.
После обследования составляется план предстоящих работ, сметы согласовываются с жильцами, и дом постепенно приводится в порядок.
Дом по ул. Императора,9 перешёл на обслуживание ПЖКХ в 2015 году. За это время здесь был выполнен большой перечень работ: от укрепления фасада и конструктивных элементов до перестройки водопровода. Жильцы принимают решения совместно с ПЖКХ, понимая, что именно они являются хозяевами не только своих квартир, но и всего дома.
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