ДТП в Резекненском крае: пятеро пострадавших

Новости Происшествия | 24 февраля 2017 | 13:55

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В Резекненском крае сегодня утром произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадали пять человек, сообщает старший специалист Латгальского регионального управления полиции Ксения Белова.

Около 8:39 на мосту через речку в Гришканской волости столкнулись микроавтобус Opel и легковая автомашина Audi.

По данным стражей порядка, микроавтобус выехал на встречную полосу движения, где и произошло столкновение.

В итоге из 8 человек, которые ехали в двух транспортных средствах, пострадали пятеро – оба водителя 1975 г. р. и пассажиры – мужчины 1988, 1961 и 1984 г. р.

Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести.