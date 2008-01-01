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Новости Происшествия | 24 февраля 2017 | 13:55

ДТП в Резекненском крае: пятеро пострадавших

Newsline25.ru

В Резекненском крае сегодня утром произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадали пять человек, сообщает старший специалист Латгальского регионального управления полиции Ксения Белова.

Около 8:39 на мосту через речку в Гришканской волости столкнулись микроавтобус Opel и легковая автомашина Audi.

По данным стражей порядка, микроавтобус выехал на встречную полосу движения, где и произошло столкновение.

В итоге из 8 человек, которые ехали в двух транспортных средствах, пострадали пятеро – оба водителя 1975 г. р. и пассажирымужчины 1988, 1961 и 1984 г. р.
Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести

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