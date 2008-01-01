Нестерову позвали во взрослую сборную

Новости Спорт | 24 февраля 2017 | 16:44

Пресс-фото BFC Пресс-фото BFC

Некоторые Даугавпилсские футболисты попали в поле зрения тренеров Латвийской сборной. В составе Латвийской мужской сборной U19 , голами отметился Ричард Жалдовскис, а Софию Нестерову позвали во взрослую женскую сборную, сообщает Наурис Мацкевич.

20 и 21 марта сборная Латгальского региона участвовала в турнире региональных сборных ЛФФ, где завоевала 4 место. В турнире подгрупп Латгальская команда выиграли 2 игры, с результатом 6:0, обыграв парней Северной Видземе и с результатом 1:0 обыграли команду Земгале, но за третье место, играя с Рижским регионом, у нас поражение (0:1). Нужно отметить, что команду Латгальского региона тренирует наш тренер Иван Максимчук, а в составе команды 9 юношей нашей академии. В символичной сборной турнира включены Эдуард Дашкевич и Алексей Куделькин.

23 февраля Латвийская сборная U19 провела проверочные игры с ФК «Сконто». В составе команды были 3 даугавпилчанина – Райвис Скембелс, Денисс Козлов и Ричард Жалдовкий. Скембелс и Жалдовкий начали игру в основном составе, в том же Жалдовкий выделился голами. У Латвийской сборной U19 это был селекционный лагерь, в котором участвовали футболисты, которые до этого играли меньше. Среди выраженных футболистов основного состава этого возраста, нужно отметить и двоих наших защитников – Арманда Снаскиса и Дмитрия Литвинского.

Очень серьёзную заявку на регулярную игру в Латвийской взрослой женской сборной, выполнила вратарь София Нестерова (2001 г.р.), вызвана на международный турнир «AphroditeCup», который пройдёт в середине марта. В турнире вместе с Латвией будет играть ещё 7 сборных. В сборную позвали ещё одного вратаря Марию Ибрагимову, которая признана самой лучшей государственной футболисткой 2016 года. Как и раньше в сборной будет играть и Даугавпилсская воспитанница Рената Федотова.

D-fakti.lv