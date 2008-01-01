Приглашаем девушек провести праздник спортивно

Новости Спорт | 24 февраля 2017 | 12:07

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Приближается весна, время, когда становится тепло, светло и расцветают деревья и цветы. С весной ассоциируется и 8 марта – Международный женский день. В Даугавпилсе стало уже традицией активно провести праздничный день, приглашаются все девушки и не только на Женский хоккей и забег.

8 марта в Ледовом дворце пройдет Женский хоккей. В игре примут участие девушки из Даугавпилса, Риги и Литвы. Начало в 18:30. Вход бесплатный.

11 марта (суббота) состоится Женский забег от Даугавпилсской железнодорожной станции. В этом году впервые приглашаем на участие в забеге и тех, кто занимается Скандинавской ходьбой!

Чтобы избежать длинных очередей и толкания регистрация на забег пройдет электронно. Записаться можно до 10 марта, заполнив анкету. Участие в забеге нужно будет подтвердить в день забега до 11:30 на железнодорожной станции.

Женский забег это развлекательный и спортивный забег, цель которого является не победа, а обратить внимание на здоровый образ жизни. В мероприятии не будет победителей и проигравших, но среди тех, кто зарегистрируется электронно, после финиша будут разыграны призы от Intense Fitness, Даугавпилсского театра, музея Шмаковки, Торгового центра Соло, Park Hotel Latgola, фитнес центра Зумба Светланы Лонской.

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