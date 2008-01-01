Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
27 февраля
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Сегодня вы можете столкнуться с такой проблемой, как жуткий цейтнот. Постарайтесь пожестче распланировать день и как можно четче этого плана придерживаться. Лирические отступления сегодня не приветствуются.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 27 февраля 2017 | 15:50
В Резекне гостит Белорусский государственный молодёжный театр
В пятницу, 3 марта в Резекненском Доме культуры национальных обществ выступит Белорусский Государственный молодёжный театр с музыкальным детским спектаклем «Дунюшка и Кощеево царство» и романтической комедией А.Миллера «Двоеженец».
В пятницу, 3 марта в 12.00 приглашаем семьи на музыкальное представление Белорусского Государственного молодёжного театра по мотивам русской народной сказки.
В спектакле участвуют Марина Блинова, Денис Авхаренко, Матвей Шкуратов, Татьяна Новик, Денис Моисейчик, Андрей Бибиков, Любовь Пукита, Елена Христич, Анна Барташевич.
В свою очередь вечером этого же дня – 3 марта в 18.00 – взрослые зрители приглашаются на романтическую комедию-фарс Белорусского Государственного молодёжного театра «Двоеженец». Главный герой спектакля – пятидесятилетний предприниматель. Задуманный им проект – выдать страховые полисы женщинам, мужья которых двоеженцы. Неожиданная жизненная ситуация раскрывает, что и сам автор идеи небезвинен…
Режиссёр спектакля Геннадий Мушперт. В ролях: Евгений Ивкович, Наталья Онищенко, Анастасия Соловьева, Виктор Васильев, Раиса Сидорчик, Александр Пашкевич, Алёна Змитер.
Спектакли на русском языке. Организатор гастролей – общество «Producent Most».
Билеты (5,00–10,00 евро) на спектакли можно приобрести в кассе Дома культуры национальных обществ (аллея Атбривошанас, 97), в кассе «Biļešu paradīze» и в Интернете www.bilesuparadize.lv.
Для групп от 10 человек информация и запись по телефонам 64622182, 26492902 (Резекненский ДК Национальных обществ).
Больше информации о Белорусском Государственном молодёжном театре: bgmteatr.by.
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