В Резекне гостит Белорусский государственный молодёжный театр

Новости Латвия | 27 февраля 2017 | 15:50

Пресс-фото RKtc Пресс-фото RKtc

В пятницу, 3 марта в Резекненском Доме культуры национальных обществ выступит Белорусский Государственный молодёжный театр с музыкальным детским спектаклем «Дунюшка и Кощеево царство» и романтической комедией А.Миллера «Двоеженец».

В пятницу, 3 марта в 12.00 приглашаем семьи на музыкальное представление Белорусского Государственного молодёжного театра по мотивам русской народной сказки.



В спектакле участвуют Марина Блинова, Денис Авхаренко, Матвей Шкуратов, Татьяна Новик, Денис Моисейчик, Андрей Бибиков, Любовь Пукита, Елена Христич, Анна Барташевич.



В свою очередь вечером этого же дня – 3 марта в 18.00 – взрослые зрители приглашаются на романтическую комедию-фарс Белорусского Государственного молодёжного театра «Двоеженец». Главный герой спектакля – пятидесятилетний предприниматель. Задуманный им проект – выдать страховые полисы женщинам, мужья которых двоеженцы. Неожиданная жизненная ситуация раскрывает, что и сам автор идеи небезвинен…



Режиссёр спектакля Геннадий Мушперт. В ролях: Евгений Ивкович, Наталья Онищенко, Анастасия Соловьева, Виктор Васильев, Раиса Сидорчик, Александр Пашкевич, Алёна Змитер.



Спектакли на русском языке. Организатор гастролей – общество «Producent Most».



Билеты (5,00–10,00 евро) на спектакли можно приобрести в кассе Дома культуры национальных обществ (аллея Атбривошанас, 97), в кассе «Biļešu paradīze» и в Интернете www.bilesuparadize.lv.



Для групп от 10 человек информация и запись по телефонам 64622182, 26492902 (Резекненский ДК Национальных обществ).



Больше информации о Белорусском Государственном молодёжном театре: bgmteatr.by.

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