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24 февраля
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Недовольны? Сникерс!!! Ой, извините, вырвалось... Выкиньте вы его, гадость этакую. А если недовольны, пока лучше помалкивать.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 24 февраля 2017 | 11:17
В женский день состоится первый большой концерт оркестра
8 марта это особый день не только тем, что отмечается Международный женский день, но и тем, что Даугавпилсский камерный оркестр в этом году преобразился в оркестр Daugavpils Sinfonietta и даст свой первый большой концерт.
В этот двойной праздник оркестр сыграет классическую, романтическую и современную симфоническую музыку в честь знаменательных дней.
В программе: В.А. Моцарт, Ж. Бизе, А. Пьяццолла, Д. Вильямс, К. Дженкинс.
Солисты: скрипка Инга Лаура, флейта Дайга Маскалюне и Наталия Савельева, кларнет Роман Сайковский, саксофон Андрис Салениекс, труба Оярс Туминьш.
Дирижер – Айвар Брокс.
Концерт состоится в концертном зале Дома Единства 8 марта в 18:00. Вход свободный.
Поздравляем дам с праздником и приглашаем получить позитивные эмоции на концерте Daugavpils Sinfonietta.
D-fakti.lv
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