В женский день состоится первый большой концерт оркестра

Новости Культура | 24 февраля 2017 | 11:17

Пресс-фото ЦЛК Пресс-фото ЦЛК

8 марта это особый день не только тем, что отмечается Международный женский день, но и тем, что Даугавпилсский камерный оркестр в этом году преобразился в оркестр Daugavpils Sinfonietta и даст свой первый большой концерт.

В этот двойной праздник оркестр сыграет классическую, романтическую и современную симфоническую музыку в честь знаменательных дней.

В программе: В.А. Моцарт, Ж. Бизе, А. Пьяццолла, Д. Вильямс, К. Дженкинс.

Солисты: скрипка Инга Лаура, флейта Дайга Маскалюне и Наталия Савельева, кларнет Роман Сайковский, саксофон Андрис Салениекс, труба Оярс Туминьш.

Дирижер – Айвар Брокс.

Концерт состоится в концертном зале Дома Единства 8 марта в 18:00. Вход свободный.

Поздравляем дам с праздником и приглашаем получить позитивные эмоции на концерте Daugavpils Sinfonietta.

D-fakti.lv