Ермалёнок вернулась домой с победой

Новости Спорт | 24 февраля 2017 | 10:39

Пресс-фото Пресс-фото

17-18 марта в г. Минск (Белоруссия) проходил международный турнир по вольной борьбе в честь 3-ёх кратного Олимпийского чемпиона А.Медведя, портал D-fakti.lv информирует Любовь Копылова.

На этом турнире наша даугавпилчанка Екатерина Ермалёнок в весовой категории до 43кг из 18 участниц заняла 3-е место. Выиграв 3 схватки и уступив лишь спортсменки из Белорусии. За 3-е место Екатерина выиграла у Аргуновой Анны (Россия), бронзовой призёрке чемпионата мира по кадетам 2016 в весовой категории до 40кг.

Всего участвовало 11 стран. Екатерину тренируют тренера Л.Копылова и И.Петрова.

D-fakti.lv