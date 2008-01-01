Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
24 февраля
День провозглашения Эстонской Республики
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Сегодня вам не стоит экспериментировать, как бы этого не хотелось. Чревато последствиями. Если же что-то малоприятное уже случилось, то сожаления лучше оставить на потом.
Источник: ignio.com
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Новости Спорт | 24 февраля 2017 | 10:39
Ермалёнок вернулась домой с победой
17-18 марта в г. Минск (Белоруссия) проходил международный турнир по вольной борьбе в честь 3-ёх кратного Олимпийского чемпиона А.Медведя, портал D-fakti.lv информирует Любовь Копылова.
На этом турнире наша даугавпилчанка Екатерина Ермалёнок в весовой категории до 43кг из 18 участниц заняла 3-е место. Выиграв 3 схватки и уступив лишь спортсменки из Белорусии. За 3-е место Екатерина выиграла у Аргуновой Анны (Россия), бронзовой призёрке чемпионата мира по кадетам 2016 в весовой категории до 40кг.
Всего участвовало 11 стран. Екатерину тренируют тренера Л.Копылова и И.Петрова.
D-fakti.lv
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