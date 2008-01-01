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Новости Происшествия | 24 февраля 2017 | 10:06

Женщина сбила «темного» пешехода

fact.ee

23 февраля в темное время суток в Даугавпилсском крае женщина совершила наезд на пешехода, которого доставили в больницу, сообщает Государственная полиция.

В 20:16 в Науенской волости, женщина 1959 года рождения, управляя автомобилем VOLVO, сбила пешехода 1990 г.р., который шел по проезжей части на неосвещенной территории без светоотражающих элементов. Мужчина с травмами доставлен в медицинское учреждение.

D-fakti.lv

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