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Недовольны? Сникерс!!! Ой, извините, вырвалось... Выкиньте вы его, гадость этакую. А если недовольны, пока лучше помалкивать.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 24 февраля 2017 | 09:20
На некоторые дороги введут небольшие ограничение
С 24 по 26 февраля в краях Акнисте, Илуксте и Даугавпилса пройдут общие учения пограничников и Национальных вооруженных сил, сообщает Государственная погранслужба.
Цель учений – проверить вовлечение отряда НВС в кризисной ситуации для поддержки Государственных пограничников, а так же усовершенствовать взаимное сотрудничество между управлением Даугавпилсской Государственной погранслужбы, 3-ей бригады 34-ого Артиллерийского батальона Национальной гвардии и 56-ого Пешего батальона.
В рамках учения будет создано много общих постов пограничников с национальной гвардией, в том числе, на дороге Р75 «Силини-Акнисте-граница Литвы» и на автодороге V697 «Маринова-Рауда-граница Литвы». На этих дорогах возможны небольшие ограничения, так как будет проходить эмиграционный контроль – проверка документов у персон и на транспортное средство, как у тех, кто уезжает, так и у тех, кто решил въехать.
D-fakti.lv
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