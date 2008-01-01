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Новости Латвия | 24 февраля 2017 | 08:57

Пятница, 24 февраля: продолжится снегопад

delfi.lv

Погоду в Латвии определит циклон, но днем он уйдет на восток, а с ним переместится и зона осадков. На юго-востоке страны еще ожидается снег, но на остальной территории страны без осадков.

Постепенно, начиная с северо-западных регионов, небо начнет проясняться.

Ветер умеренный, северо-западный, западный. На побережье порывы будут достигать до 15 м/с.

Максимальная температура воздуха от -1 до +2 градусов.

В Риге без осадков. Температура установится около 0 градусов.

Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.

LSM

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