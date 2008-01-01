Интервью
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Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
24 февраля
День провозглашения Эстонской Республики
Именины:
Диана, Дина, Динс / Всеволод, Дмитрий
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Сегодня вы получите огромное удовлетворение, ибо вам представится возможность с апломбом произнести "Я же говорил!". Но лучше пережить этот радостный момент молча, во избежание нелицеприятных высказываний в свой адрес.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 24 февраля 2017 | 08:57
Пятница, 24 февраля: продолжится снегопад
Погоду в Латвии определит циклон, но днем он уйдет на восток, а с ним переместится и зона осадков. На юго-востоке страны еще ожидается снег, но на остальной территории страны без осадков.
Постепенно, начиная с северо-западных регионов, небо начнет проясняться.
Ветер умеренный, северо-западный, западный. На побережье порывы будут достигать до 15 м/с.
Максимальная температура воздуха от -1 до +2 градусов.
В Риге без осадков. Температура установится около 0 градусов.
Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.
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